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TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetleri tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetleri tartışması yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 18:39
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TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetleri tartışması

HDP grubu kadın cinayetlerine yönelik Grup Önerisi verdi. MHP Grubu ile HDP grubu arasında tartışma yaşandı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, 15 Mayıs günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde çöp toplama alanında Sakine Kültür'ün cansız bedeni bulunduğunu söyleyerek, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Barkın mahkemede Sakine'yi işkenceyle nasıl katlettiğini tek tek anlatıyor, itiraflarda bulunuyor. İbrahim Barkın kim? İbrahim Barkın, Kültür'e sistematik olarak cinsel şiddet uygulamış ve defalarca işkenceye maruz bırakmış ama bunun kadar önemli olan bir kimliği daha var, Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı. Bunları ifade etmek biz kadınlar için gerçekten çok zor, gerçekten çok acı ama örneklere devam etmek zorundayız. Geçtiğimiz kasım ayında Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Remziye Apaydın korucubaşı Nihat Cav tarafından öldürüldü. Cav'ın birden fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu, telefonlarla kadınları rahatsız ettiği ortadadır ama bu nasıl istihdam ediliyor? Köy korucusu ve buradan büyük bir cesaret alarak yapıyor bu işi" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Grup Önerisinin Türk milletine, Türk devletine, ordumuza ve güvenlik güçlerimize karşı yürütülen sistematik düşmanlık faaliyetinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gereken bir öneri olduğunu belirterek, "Türkiye'de eğer Kürt kökenli kardeşlerimizin, kızlarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın hukuku gözetilecekse herhalde bunu gözetmek PKK'ya veya HDP'ye kalmış bir durum değildir; bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Çünkü riyakarlığın dibine vurmuş olan PKK terör örgütü ve uzantıları, terör örgütüne üye kazandırmak adına insanları çoluk çocuk demeden dağa çıkartırken ve orada -bunlar kayıtlara geçmiş ifadelerde, yargılamalarda, kendilerinin itirafları içerisinde yer almış hususlardır- dağda terör örgütü üyelerinin, mensuplarının kadınlara, kızlara, küçük çocuklara nasıl cinsel taciz ve saldırılarda bulunduğu gerçeği ortadayken yani Kürt kızlarına, Kürt çocuklarına bu şekilde cinsel saldırılarda bulunulurken bunlara dair sesini çıkartamayanlar bugün 'Sistematik bir politika var' deyip de Türk devletine ve güvenlik güçlerimize iftira atmakla meşguller" şeklinde konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçam, AK Parti olarak 20 yıldır kadınlar için çalıştıklarını kaydederek, "Genç kızlarımız kaçıran terör örgütlerine destek oluyor çocuklarını isteyen anneleri suçluyor şiddetin kendisi sizsiniz" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, uzman çavuşun Sakine Kültür'ü öldürdüğünü iddia etti.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, milletin 85 milyon PKK örgütünden yıllarını kaybettiğini belirterek, "Ekonomik bedel hepsini vermiş. Gülerler, tebessüm edenler PKK bahsederken benim içim yanar, biz bedel ödedik. Burada etnik köken din yoktur benim açım olduğu zaman sevinen üzülen benden değildir" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

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