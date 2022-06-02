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Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak

Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Haziran 2022 20:42
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Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, adaletin toplumun oksijeni olduğunu, adalet olmazsa toplumun nefes alamayacağını ifade etti.

Avukatların cübbelerinde cep ya da düğme bulunmadığını anımsatan Erel, avukatlık faaliyetinin menfaatlere göre şekillenemeyeceğini belirtti.

Siyasi iradenin çoklu baro sisteminden umduğunu bulamadığını ileri süren Erel, "Sadece İstanbul'da ve Ankara'da ikinci baro kurulabildi. Demokratik hukuk devleti, adaletin tüm sınıflar için uygulandığı ölçüde mümkün olabilir. Adaletin yasama, yürütme ve yargı eliyle etkin bir şekilde ve tüm bireylerin özel durumlarına uygun olarak sağlanması gerekir. Adaletli olmak, tüm bireylerin sahip olması gereken her şeyden önce insani bir erdemdir." dedi.

- "CMK ücret tarifeleri günümüz gerçeklerine uygun hale getirilmeli"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, dünyada avukatlık mesleği kadar sorumlu, saygın, onurlu ve aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlığın bulunmadığını söyledi.

Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinin icrasında da bazı ihtiyaçlar bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Sağlıkta şiddet olarak nitelenen, tatsız ve istenmeyen olaylar maalesef avukatlık mesleğinde de cereyan etmektedir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarını olduğu gibi avukatlık mesleğini icra edenleri de benzer düzenlemelere kavuşturabilmeliyiz. 86 üniversitemizde hukuk eğitimi olan alan yaklaşık 85 bin öğrencimizden yılda yaklaşık 20 bine yakını mezun olmaktadır. Bu kapsamda savunmasız yargı adalet üretemez anlayışıyla mesleğine yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı, avukatların serbest meslek üzerinden değil de hakim ve savcılarımız gibi özlük şartları ile emekli olabilmelerine imkan sağlanmalıdır. Avukatlara uluslararası çalışma yapabilmeleri için gerekli destekler sunulmalı. CMK ücret tarifeleri yeniden ele alınarak günümüz gerçekleri ve şartlarına uygun hale getirilmelidir."

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de basit, sade ve anlaşılır bir kanun teklifinin TBMM gündeminde olduğunu söyledi.

İktidarın baroları da yan kuruluş haline getirmek için çok uğraştığını ancak beceremediğini savunan Tiryaki, "Teklif sahipleri hileli yollarla yan baroların gelirini artırmayı hedefliyorlar. Bu teklif ek ücretlerin artırılması, stajyer avukatların durumlarının düzeltilmesi, avukatların sorunlarının çözümüne dair herhangi bir düzenlemeyi içermiyor. Hukuk fakültelerinin niteliğinin artırılmasına dair bir düzenleme de yok. Bu teklifte iktidarın yan kuruluşu olan barolar var ve bunların ekonomik olarak koşulların düzeltilmesi var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye hukuk devleti olmaktan çıktı"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'nin AK Parti iktidarı eliyle hukuk devleti olmaktan çıktığını iddia etti.

"Bu saatten sonra AKP yolsuzluğun, yasakların, yalanların, yokluğun sembolü haline gelmiştir." diyen Emre, "Dolayısıyla bu yol yol değildir. Değerli arkadaşlar bu yoldan dönün. Her sabah bir zam, bir sansür haberi ile uyanıyoruz. Türkiye'nin bu şekilde gidecek bir yeri yoktur. Önümüzdeki ilk seçimde Türkiye bu iktidardan kurtulacaktır. Vatandaşlarımızın vicdanlarına inanarak bunu söylüyorum. Türkiye gerçekten demokratik bir iktidarla başarı ile yönetilecektir."

- "İş, avukatlık stajına engel olmayacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şahsı adına yaptığı konuşmada, kanun teklifiyle avukat stajyerlerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının, fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağının hükme bağlanacağını dile getirdi.

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İşin, avukatlık stajının fiilen yapılmasına engel olmaması gerektiğini belirten Kaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların avukatlık stajını yapabilmesi kolaylaştırılmakta ve bu kapsamda bu kişilere avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Bu kişiler staj süresince de yıllık izin haklarını kullanabilecektir." dedi.

Kaya, birden fazla baronun bulunduğu illerde vatandaşlara adli yardım hizmetinin daha kaliteli sunulabilmesi amacıyla yönetimleri ve işleyişleri birbirinden farklı, bağımsız olmak üzere her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturabilmesine imkan sağlandığını kaydetti.

Maddelere dair bilgi veren Kaya, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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