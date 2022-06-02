Paylaştığı videolarla 'devlet organlarını aşağıladığı' belirlenen şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçuyla ilgili Sultangazi'de çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında bir kişinin, sosyal medya uygulaması üzerinden paylaştığı videolarda resmi ekip araçlarının görüntüsüne yer vererek eliyle işaret yaptığı ve bu şekilde devlet organlarını aşağıladığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik derhal kapsamlı ve titiz bir inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucu, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin yabancı uyruklu A.R. olduğu anlaşılmış, şahıs bugün Sultangazi ilçesinde görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."