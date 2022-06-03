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3 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

3 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 00:00
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3 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Çankırı/11.00-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Bilim Festivali, Astronomi Kütüphanesi ve 41 tesisin toplu açılış törenlerine katılacak.

(Aksaray/11.00/13.30/15.30)

2- TCMB, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İzmit Fevziye Camisi'nde hutbe okuyup cuma namazını kıldıracak, Uluslararası Kurban Sempozyumu'na katılacak.

(Kocaeli/10.00-15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesinin tanıtım toplantısına ve Galataport İstanbul'da "Multikültürel Gastronomi Festivali"nin açılışına iştirak edecek.

KAPAT [X]

(İstanbul/ 11.00/16.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran'da Faroe Adaları ile yapacakları maça ilişkin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/14.30/19.15)

3- Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve bir milli futbolcu, Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar C Ligi maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; konuk takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Portekizli Jorge Jesus için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

5- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesine devam edilecek; Sırbistan-Bulgaristan ve Hollanda-İtalya maçlarının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı organizasyondaki ikinci maçında Çin'le karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/16.00/19.00)

6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler yarı final maçları yapılacak.

(Paris)

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