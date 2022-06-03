Bakan Akar Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 03:03
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ziyaretlerine devam ediyor. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Akar, Türkiye Büyükelçisi Füsun Aramaz'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alarak elçilik görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız