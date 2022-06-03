Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
..
ATAMA KARARLARI
Karar: 2022/227 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 ve b/5 bentleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu;
- Üyesi Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN'ın,
- Üyesi H. Abdullah KAYA'nm,
- Üyesi Prof. Dr. Murat TUNCER'in,
- Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN'm,
- Üyesi Prof. Dr. Hayati DEVELİ'nin,
- Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER'in,
görevine son verilmiştir.
Karar: 2022/228 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu;
- Üyeliğine Prof. Dr. Cevahir UZKURT,
- Üyeliğine Prof. Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR,
- Üyeliğine Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN,
- Üyeliğine Prof. Dr. Mürteza BEDİR,
- Üyeliğine Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ, seçilmiştir.
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erhan ÖZDEN atanmıştır.
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal YILDIZ atanmıştır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bahri ŞAHİN atanmıştır.
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yavuz DEMİR atanmıştır.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muzaffer ELMAS atanmıştır.
2 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız