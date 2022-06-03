2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanacak

2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanması ile İlgili 2022/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Halk arasında 'Mevlid' olarak anılan Vesiletü'n-Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. Yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirtilen genelgede, "Yazıldığı dönemden itibaren başta Balkanlar Orta Asya coğrafyaları olmak üzere pek çok ülkede mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme, gibi vesilelerle okutulan söz konusu eserin sahibi Süleyman Çelebi'yi rahmetle yad etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerde Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru daveti, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleşecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikle güne getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi.