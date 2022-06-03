'Kira'da çete oyunu: Her kesimden şikayetler artıyor

Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Bakan Bozdağ: Hiç kimse yargı mensuplarına emir ve talimat veremez!
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
'3600 ek gösterge' ile ilgili hangi formüle karar verildi?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Yeni düzenleme ile hangi emeklilerin ikramiyeleri artacak?
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Büyükelçi Merve Kavakçı merkeze çekildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Kira'da çete oyunu: Her kesimden şikayetler artıyor

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşın barınma ihtiyacı için kiralara sınır konulmasını tavsiye ederken, konut satış ve kiralamalarında fiyatı yükselten, düşürmeye çalışanı engelleyen emlakçılara karşı da Rekabet Kurumuna şikayette bulunulmasını tavsiye etti.

Eklenme : 03 Haziran 2022 07:43
Yazdır
'Kira'da çete oyunu: Her kesimden şikayetler artıyor

Son dönemde yaşanan yüksek kira bedelleri ve alınamaz boyuta gelen ev fiyatları devleti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 milyon liraya kadar yüzde 0,99 ve yüzde 0,89 faizli kredinin ardından TOKİ'ye sosyal konut yapımı ve konut yapmak isteyenlere hazine arazisi sağlanması gibi acil tedbirler getirildi.

Artan kiraların hem kiracı hem de ev sahibini mağdur etmemesi için de 'tek oran' başta olmak üzere bir yöntem belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bütün bu çalışmalardan sonra kiralardaki önlenemeyen artışlar hız kesse de ne kirada ne ev fiyatlarında düşüşün mümkün olmadığı görüldü. Üstelik son dönemde emlakçıların kendi aralarında anlaşarak kiralar ve konut fiyatlarının aşağı çekilmemesi için direnç gösterdiği belirlendi.

"TEKELCİLİK SUÇTUR"

1 milyon yerine 1,5 milyon lira fiyat koyarak binde 3, 5 bin lira yerine 7 bin liraya kiralama yaparak komisyonunu artıran emlakçı sayısında büyük artış görüldü. Bu konudaki şikayetler, CİMER başta olmak üzere birçok kamu kuruluşuna iletiliyor. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da "Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar olmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var. Mutlaka müdahale edilmeli. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi, ardından da denetlemesi gerekiyor" diyerek bu konuya dikkat çekti.

Bu konuda görüşlerini dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tekelcilik suçtur. Bize de çok sayıda bu yönde şikayet geliyor. Rekabet Kurumu ve Emlakçılar Odalarına bilgi veriyoruz. Fark edenlerin mutlaka Rekabet Kurumuna başvurması gerekir" diyerek tüketicileri hakkını aramaya davet etti.

KİRAYA ÜST SINIR ŞART

Barınma hakkının insani bir hak olduğunu, kanunlarla koruma altında bulunduğunu söyleyen Ağaoğlu "Yasalar kiracıyı koruyor. 5 yıl boyunca TÜFE 12 aylık ortalama artışı üzerinde olamayacağına dair hüküm var. Bunu kabul etmeyip ev sahibi daha yüksek bedel istese ve kiracı da mecburen kabul etse dahi kanunen geçersiz. Mahkemelerde iptal edilebilir. Kiracı 5 yıl oturduktan sonra yeniden değerlendirme istenir. Emsale göre tespit yapılır, rakam belirler. 2'nci 5 yıl meblağ yine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla devam eder. Burada da Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkili ama şu an yaşadığımız ortamda bir üst sınır getirmek şart oldu. Plazalardaki, lüks konutlardaki kiralar dışarıda tutulmak kaydıyla rayiç bedeller gözetilerek evlere geçici sınır konulmalı ve toplum nefes almalı. Ardından zaten hükümetin arzı artırmaya yönelik tedbirleriyle piyasa gevşeyecektir. Ayrıca Gelirler İdaresinin ilanları takibi de çok yerinde olmuştur. Tavsiyelerimiz yerini buldu. Düşük faizlerin açıklandığı saatlerde fiyatlarını yüzde 50'ye kadar artıranlar tespit edilip bu krediden yararlanmaması gerektiğini söylemiştik. 2 milyondan satıp 500 bin lira rayiçten vergi ödeyecek. İşte burada ona dur denilmeli" ifadesini kullandı.

MÜTEAHHİT GÜNDE ÜÇ KEZ FİYAT DEĞİŞTİRİYOR, EMLAKÇI ARADA KALIYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlakçılar arasında fiyatları belirleme konusunda çeteleşme olduğu iddialarını reddetti. Gazetemize açıklamalarda bulunan Aşa "Yok öyle bir şey. Emlakçılar niye çeteleşsin? Mal bulup satamıyor. Bu söylemler akla mantığa uymuyor. Günah keçisi aranıyor" dedi.

"Müteahhit zam yapar emlakçı suçlu, mal sahibi zam yapar emlakçı suçlu" diyen Aşa, fiyat yükseltmenin hiçbir emlakçının işine gelmeyeceğini ifade etti. Müteahhidin, ev sahibinin günde üç kere fiyat değiştirdiğini savunan Aşa "Bunun kabahatlisi emlakçı mı? Arada biz kalıyoruz" diye konuştu. Esenyurt gibi bir iki semtte mafyalaşma olduğunu anlatan Aşa "Bunlar emlakçı değil. Emlakçıyı da siteye sokmuyorlar. Kendileri alıp-satıyor. Mal sahibine bile müdahale ettirmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Önder Çelik İSTANBUL

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sebze ve meyve fiyatlarında son 7 yılın rekoru
Sebze ve meyve fiyatlarında son 7 yılın rekoru
Beştepe'de kripto para için düğmeye basıldı: İşte kripto paralar için atılacak adımlar
Beştepe'de kripto para için düğmeye basıldı: İşte kripto paralar için atılacak adımlar
Yükselen konut fiyatları arsaya olan talebi artırdı
Yükselen konut fiyatları arsaya olan talebi artırdı
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Dolar 16,47 TL'ye yükseldi
Dolar 16,47 TL'ye yükseldi
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı

Bu Habere Tepkiniz

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Ek gösterge artışında, ikramiye farkı verilir mi?

Emekli olduktan sonra emekli ikramiye farkı, sadece yaş haddi, kadrosuzluk, vazife malullüğü ve görevde iken ölüm halinde yapılan bir ödeme şeklidir. Ek gösterge artışında ikramiye farkı verilmesinin şartı bulunur.
Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 1 Haziran'da 15 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 1 Haziran 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemine 15 dosya esastan, 5 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Aziz 28.Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)

Aziz 28.Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)

Aziz 28.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Aziz dizisinin yeni bölümü 3 Haziran Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.