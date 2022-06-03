Adım adım güvenli koridor: 35 kilometre hedefi gerçek oluyor

Türkiye, iç savaşının başladığı ilk dönemden itibaren hem sivillerin can güvenliği hem de sınır emniyetini esas alarak Suriye içerisinde güvenli bölgeler kurulması teklifinde bulunmuştu. Başta BM olmak üzere uluslararası camianın ilgisizliği sebebiyle Türkiye, bir dizi askeri operasyonla önce sınır aksındaki terörtehditlerini bertaraf etti. Ardından Halep, İdlib, Hama, Rakka ve Lazkiye hattında 6 milyonu aşkın Suriyeli mültecinin can güvenliğini sağladı.

Gazetemize konuşan diplomasi kaynakları "Küresel aktörler Irak'ta (32-36. paralel) sergilediği güvenli alan hassasiyetini Suriye halkından esirgemesi katliam dozunun artmasını sağladı. Bu aynı zamanda Türkiye'yi de bir yandan sınırda yuvalanan terör silahı, diğer yandan ise mülteci baskısı ile zor durumda bırakmayı hedefleyen bir plandı. Ancak Türkiye kendi göbeğini keserek adım adım kendi güvenli koridorunu inşaa etti. Yapılacak son operasyon Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ 'ADANA' İLE BAŞLADI

Türkiye'yi güneyden tehdit eden PKK terörüne karşı iki ülke arasında ilk kapsamlı anlaşma 1998 yılında yapılan Adana Mutabakatı oldu. Türkiye'ye Suriye içerisinde 5 kilometre derinlikte operasyon imkanı sağlayan mutabakat, iç savaş sürecinde artan tehdit nedeni ile Türkiye tarafından 30 kilometreye çıkarıldı. Astana'da başlayan ve Soçi'de devam eden görüşmelerde Türkiye bu ısrarını sürdürdü ve İdlib'te bazı bölgelerde 65 kilometre derinliği bulan noktalarda askeri üsler kurdu.

Soçi'de yapılan mutabakata binaen İdlib-Lazkiye-Hama koridorunda müşterek devriyeler dönemi başladı. Serakıb-Turamba'dan başlayan devriyeler dönem dönem bazı engeller ve saldırılara rağmen devam etti. Türk ve Rus askeri konvoylarının devriyeleri M4 kara yolunun Halep-Lazkiye güzergahında icra edildi.

DEVRİYELER İCRA EDİLDİ

Öte yandan Türkiye'nin ABD ile ilk ortak devriye mesaisi 1 Kasım 2018 tarihinde Menbiç'te başladı. Amerikan güçleri kısa süre sonra Ruslara devrettiği Menbiç, Ayn İsa, Ebu Rasin, Ayn el-Arab ve Kamışlı, Tel Rifat gibi PKK işgalinde olan yerleşim birimlerinde bu faaliyet Rusya ile gerçekleştirildi. Özellikle Ayn İsa ve çevresinde yapılan müşterek devriyeler yine M4 kara yolunun doğu kısmında yapıldı.

MUHATAPLARA İLETİLDİ

Münbiç ve Tel Rifat'ın terörden temizlenmesi ile birlikte Türkiye'nin 35 kilometrelik güvenlik şeridi hedefi de önemli oranda gerçekleşmiş oluyor. Sınıra paralel 600 kilometrelik şeridin Resülayn-Tel Abyad aksında TSK-SMO birliklerinin kontrol ettiği bölgelerin derinliği yer yer 35-40 kilometreye kadar uzanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşama aşama devam edecek dediği operasyonların hedefi Resülayn-Malikiye arasında kalan 300 kilometrelik aksında özgürleştirilmesi. Dışişleri kaynakları, sınırın temizlenmesi sonrası yeni terör bölgeleri inşaa edilmemesi adına bütün diplomatik kanalların kullanıldığını, PKK ve benzeri terör yapılanmalarına yeni direnç noktaları tahsis edilmesine izin verilmeyeceğinin bütün muhataplara iletildiği bilgisini paylaştı.

Yılmaz BİLGEN