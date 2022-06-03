Tekirdağ merkezli HDK operasyonu: 36 gözaltı
Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK'lılara düzenlenen operasyonda aralarında HDP'lilerin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.
Eklenme : 03 Haziran 2022 08:14
Tekirdağ merkezli 10 ilde terrör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüten HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da bulunduğu 41 şahsın yakalanması için düzenlenen operasyonda 36 kişi yakalandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız