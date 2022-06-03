Beştepe'de kripto para için düğmeye basıldı: İşte kripto paralar için atılacak adımlar

Kripto parada yasal düzenleme için düğmeye basıldı. Düzenlemeyle uluslararası kripto para şirketlerine Türkiye'de şirket kurma ve vergi yükümlülüğü gibi şartların getirilmesi planlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

TEMİNAT ZORUNLU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen kripto para toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Yapılan çalışmaya göre Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak, sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak, alım-satımda denetimler güçlendirilecek.

Sektördeki şirketlere altyapı çalışmaları için süre verilirken, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Kripto paraların ihracına ilişkin esaslara SPK karar verecek.



Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilmesi, kuruluş sürecinde teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların da atılması planlanıyor.

Kripto varlık şirketlerinin SPK'dan lisans alması, teknik yeterlilik aranması da düzenlemeler arasında yer alıyor. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı tartışılırken stopaj seçeneği öne çıkıyor.

SÜRE VERİLDİ

Sektör temsilcileri Meclis'e gelerek kripto para konusunda görüş ve önerilerini iletti.

Yapılan çalışmaya göre kripto para piyasasında belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması öngörülüyor.

Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için süre verilirken, düzenlemede ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi koşullarda kimler tarafından gerçekleştirileceği gibi ayrıntılar yer alacak.

HAZAL ATEŞ