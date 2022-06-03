PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin PKK silahlı terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği, Birleşmiş Millletler vb. kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullandıkları öne sürüldü.

Soruşturmada muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadıkları ve özellikle 2015 yılında yaşanan Hendek olayları esnasında göç etmek zorunda kalan yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya Hendek olaylarında öldürülenlerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığının MASAK raporundan anlaşıldı. MASAK raporu ve iletişimin tespiti doğrultusunda İstanbul ve 4 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Şirinevler'de bulunan GÖÇİZDER binasında arama yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin arama çalışmaları devam ediyor.