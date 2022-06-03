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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.601,25 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 18:25
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Borsa günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 38,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,92 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.601,25 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarken piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi geldiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) istihdam piyasasına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak enflasyonla mücadelede daha agresif hareket edebileceğine dair beklentilerin piyasalarda etkili olabileceğini ifade etti.

Son verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan analistler, bunun Fed'in haziran ve temmuz aylarının ardından faiz artırımlarına ara vermeyi düşünebileceğine dair umutları tersine çevirebileceğini kaydetti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ekonomik görünüm raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işgücü istatistikleri, reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya'da ve Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de ve ABD'de enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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