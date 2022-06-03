Kırşehir yakalanan 4 FETÖ şüphelisine adli kontrol
Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 17:40
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırşehir, Hatay ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Muvazzaf askerlerden K.C. Hakkari'de, M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ile G.A. Kırşehir'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız