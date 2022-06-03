Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı

- Ankara'da daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin, kızını korumak isteyen bir anneyi de ağır şekilde yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamera kayıtlarına göre, 3 Mayıs'ta Çankaya ilçesindeki evine giden Umut Batuhan Y, aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğin site bahçesinde tasmasını çıkardıktan sonra apartmana girdi.

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını korumaya çalışan kadın, köpeğin saldırısı üzerine yere düştü. Buna rağmen kızını pitbulldan korumayı başaran anne, dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Kol, bacak, sırt ve yüz bölgesinden yaralanan anne, eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulabildi.

Çocuklarıyla apartman girişine sığınan annenin peşini bırakmayan köpek, ikinci kez E.Ç'nin kolundan ısırmaya başladı. Yine vatandaşların uzun uğraşı sonunda köpekten kaçan anne, bu sefer apartmanın içine girerek kurtulabildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzüne, plastik cerrahi uzmanınca dikiş atıldı.

- Sahibi serbest bırakıldı

Şüpheli Umut Batuhan Y'nin sahibi olduğu köpeğin daha önce 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkarıp bahçeye bıraktığı gerekçesiyle "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan tutuklandı.

Savcı tutuklama talep yazısında, yasak köpek ırkları listesinde yer alan pitbull cinsi köpeğin silah sayılmasını istedi.

Yaklaşık bir ay tutuklu kalan şüpheli, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Şüpheli ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etmişti.