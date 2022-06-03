Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim

Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
Bakan Soylu: Eylül ayında bir Türkiye tatbikatı yapacağız
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
PKK yöneticisi Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Turizm Bakanlığı ile MEB arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Galata Kulesi önünde gözler önünde kendini yakan adamdan acı haber
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Sıfır otomobillere yüzde 10 zam
Ana sayfaHaberler Yaşam

Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim

Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 316 saatlik zorlu eğitimden geçen kursiyerler, görevlerini en iyi şekilde yapmak için hazırlanıyor- Akademinin Eğitim Koordinatörü Fikret İşgören:- "Dünya standartlarının üzerinde 10 haftalık bir eğitim veriyoruz. Tüm kursiyerler, A'dan Z'ye her açıdan, her türlü ekipmanı kullanabilecek şekilde çok profesyonel olarak eğitiliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 11:32
Yazdır
Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim

- Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursiyerler, yakın koruma olarak görev yapmak için 316 saatlik zorlu eğitimden geçiyor.

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yerine, 7 Nisan 2022'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Eğitimlere 10 Ağustos 2020'de başlanan akademide, bugüne kadar 248'i jandarma personeli toplam 3 bin 71 kursiyer eğitim aldı.

Dünyadaki 3 örnekten biri olan akademi, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere de eğitim desteği sağlıyor.

Akademinin 8. döneminde 123 eğitmenden eğitim alan 50'si jandarma personeli 318 kursiyer, 10 haftada 316 saat teorik ve pratik eğitim görüyor.

Eğitimlerde "VIP önemli kişileri koruma", "davranış analizi", "güvenlik sistem ve cihazları", "risk analizi ve güvenlik yapılandırması", "ileri ve güvenli sürüş teknikleri", "ilk yardım, protokol ve görgü kuralları", "İngilizce", "yaya ve araçlı koruma uygulamaları", "fx tabanca ile senaryolu eğitimler", "atış simülasyon eğitimi ve atış eğitimleri" gibi 49 farklı konu işleniyor.

- Tatbikatlar gerçeği aratmıyor

Eğitimlerdeki senaryoların gerçeğe en yakın şekilde uygulanması için özel parkurların yanı sıra simülasyon odaları kullanılıyor. Kursiyerler atış konusunda simülasyonda başarı sağladıktan sonra poligona giderek gerçek mühimmatla çalışmaya başlıyor.

Kursta, araçtan araca tahliye, VIP'i saldırılara karşı kaçırma, önemli kişiye karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı, fren kullanmadan kaçış, bombalı saldırı ve daha birçok senaryo, alanda kursiyerlere uygulamalı gösterilerek en iyi şekilde eğitim almaları sağlanıyor.

Kursun ardından yapılan sınavda yeterlilik sağlayanlar, akademiden branşla mezun oluyor.

- "Koruma görevi çok hassas ve önemli"

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkan Yardımcısı ve Koruma Eğitim Akademisi Eğitim Koordinatörü Fikret İşgören, koruma görevinin çok hassas ve önemli olduğunu söyledi.

Akademide verilen eğitimlerin üst düzey olduğunu vurgulayan İşgören, "Dünya standartlarının üzerinde 10 haftalık bir eğitim veriyoruz. Tüm kursiyerler, A'dan Z'ye her açıdan, her türlü ekipmanı kullanabilecek şekilde çok profesyonel olarak eğitiliyor. 10 haftalık eğitimin sonunda yeterlilik testlerini geçebilen arkadaşlarımızı branşlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgören, eğitimlerin temel amacının, korunan kişinin her türlü saldırıya karşı güvenliğinin sağlanması ve saldırının bertaraf edilmesi olduğunu belirtti.

KAPAT [X]

Koruma görevlileri açısından atışın çok önemli olduğunu vurgulayan İşgören, "Özellikle silahlı saldırı çerçevesinde düşünecek olursak arkadaşlarımızın önce silah kullanma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla simülasyon üzerinden eğitim sağlıyoruz. Yeterlilik sağlandıktan sonra poligonlarımızda gerçek atışa geçiyoruz." dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası
Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor
Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Bu Habere Tepkiniz

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.