Dolar 17 TL sınırına yaklaştı
Güne yükselişle başlayan dolar 17 TL sınırına yaklaşarak haftayı 16,52 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PERŞEMBE
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|CUMA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,4700
|16,4710
|16,5240
|16,5250
|Avro
|17,6440
|17,6450
|17,7170
|17,7180
|Sterlin
|20,6050
|20,7100
|20,6380
|20,7410
|İsviçre Frangı
|17,1050
|17,1910
|17,1260
|17,2120
|ANKARA
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|ABD Doları
|16,4400
|16,5200
|16,4940
|16,5740
|Avro
|17,6040
|17,6840
|17,6770
|17,7570
|Sterlin
|20,5450
|20,7550
|20,5780
|20,7880