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Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası

Ankara'da Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan cinsel saldırı hükümlüsü Özcan Çuhadar'ın (41), 15 ve 16 yaşlarındaki Suriyeli 2 erkek çocuğuna, şoför olarak çalıştığı özel halk otobüsünde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada da karar çıktı. Savcının "Rıza var" diyerek 5 yıla kadar hapis ve tahliye istediği sanığa 38 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Haziran 2022 11:42
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Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası

Suriye uyruklu A.M. (15) ile M.Ş. (16), parkta oynarken gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağıran şoför Özcan Çuhadar'ın cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Çuhadar'ın, 'cinsel saldırı' suçundan hükümlü olduğu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle verilen izin kapsamında açık cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Özcan Çuhadar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince geçen yıl 11 Haziran'da tutuklandı. Soruşturma sonunda Çuhadar hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI 5 YIL VE TAHLİYE İSTEDİ

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde mağdur çocuklar, parkta oyun oynadıkları sırada sanığın gezdirme bahanesiyle kendilerini otobüse çağırdığını, otobüsü tenha yere çekerek kapılarını kilitlediğini daha sonra eline aldığı yangın tüpü ile kendilerini tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık Özcan Çuhadar ise tam tersine cinsel saldırı mağdurunun kendisi olduğunu iddia etti. Çuhadar, 2 çocuğun ellerindeki şiş benzeri aletle otobüsü kaçırdıklarını, tenha yere çektirdikleri otobüste cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında dosyada bulunan tüm deliller ışığında sanığın, isnat edilen cinsel eylemlerini mağdurların rızası dışında yani zorla yaptığına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirtti. Savcı, olayda mağdurların rızasının kabulünün gerektiğini belirterek, sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi ve tahliyesini talep etti.

38 YIL HAPİS CEZASI

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına sanık Özcan Çuhadar ve taraf avukatları katıldı. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlarken, sanık avukatı da tahliye ve beraat talebinde bulundu. Çocukların avukat Sevtap Altın ise sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa A.M.'ye yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl, 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' suçundan 3 yıl; M.Ş.'ye yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 38 yıl hapis cezası verdi. Sanığın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise beraatine karar verildi.

Ayrıca sanığın önceki işlediği suçun infazı bitmeden tekrar suç işlemesi nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, bu nedenle TCK'nın ilgili maddesi gereği bu suçtan aldığı cezanın infazında koşulla salıverme hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verildi.

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