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Özer: Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. İstiyoruz ki hızlı şekilde eğitim yatırımlarını realize edelim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 13:00
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Özer: Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı

Bakan Özer, Çankırı Valiliğinde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, eğitimde önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Çankırı'daki okullarda güçlendirme çalışmalarının yeni eğitim öğretim dönemine kadar tamamlanacağına işaret eden Özer, "Çankırı'mızda en fazla ağırlık verdiğimiz konulardan biri, güçlendirme çalışmaları. Şu ana kadar 52 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık. 22 okulumuzun güçlendirme çalışmasını bu değerlendirme toplantısında planlarımıza aldık. Bir sonraki eğitim öğretim yılında Çankırı'da güçlendirme ihtiyacı kalmayacak." diye konuştu.

Kentte eğitim alanında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi veren Özer, şöyle devam etti:

"Atkaracalar'da 14 derslikli anaokulu, ilkokul ve ortaokul yapım kararı verdik. Çankırı merkez ve ilçelerde doğal gaz erişim olup dönüşümü yapılmayan okul bırakmayacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde okulların hepsinde dönüşümü yapacağız. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak için tüm illerimizde bağımsız anaokulları açmaya gayret sarf ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde inşallah bu projeyi 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. 3 bin anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı açacağız. Bu kapsamda Orta ve ilçesine bir anaokulu, merkeze 3 yeni bağımsız anaokulu ve Şabanözü ilçemize anaokulu yapacağız. Şabanözü ilçemize ortaokul da yapacağız. Kurşunlu ilçemize hem anaokulu hem de halk eğitim binasının bir arada olduğu bir yapı kazandıracağız. Böylece Çankırı ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını iki katından fazlaya çıkaracağız. Yani 156 milyonluk yatırımı 400 milyona çıkaracağız."

Özer, "Hükümetimizin en fazla bütçe ayırdığı bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı. İstiyoruz ki hızlı şekilde eğitim yatırımlarını realize edelim. Öğrencilerimiz çok daha kaliteli ortamda, verimli şekilde eğitim öğretimlerine devam etsinler. Bakanlık olarak Çankırı'mızı daha önce olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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