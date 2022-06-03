İki çocuk yangın kurbanı
Kilis'te evde çıkan yangında Suriye uyruklu iki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 14:17
Kilis'te Aşit Mahallesi Salih Efendi Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Suriye uyruklu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız