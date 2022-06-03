Prof.Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması

Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,50 seviyelerinde işlem görüyor
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Otomotiv satışlarında yılın ilk artışı
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı: Birçok ilde toz taşınımı etkili oluyor
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Şeref Malkoç: Emlakçılar arasında 'çeteleşme' var
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Türkiye ve Almanya'da benzin fiyatları birbirine yaklaştı
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Öğretim görevlisi alımında dikkat çeken kriterler
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Düzce Üniversitesi Rektörü görevinden istifa etti
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
'Bakanlık olarak ilk defa yaz okulu uygulamasını başlatacağız'
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Erdoğan: Okullarda yardımcı kaynaklar da ücretsiz verilecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof.Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması

Prof.Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın, 20 kilometre kuzey ve güney kesiminde çok büyük etkisi olacağını belirterek, Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölgeyi 'cehennemin içi' olarak tanımladı

Eklenme : 03 Haziran 2022 14:55
Yazdır
Prof.Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu. Görür, olası İstanbul depreminde kırılması beklenen fayın çok yakında olması nedeniyle, depremi konuşmak için Avcılar'ın seçilmesinin isabetli bir tercih olduğunu belirtti.

"AVCILAR VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK YAPISI ÇÜRÜK MALZEMEDEN"

Prof.Dr. Görür, 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de yaşanan depremlerin, İstanbul'a 70-80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Avcılar'da can ve mal kaybına yol açmasının tesadüf olamayacağını ifade etti. Bu bölgenin jeolojik ve zemin yapısının deprem tehditlerini arttıracak düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın 20 kilometre kuzey ve güneyini 'cehennemin içi' olarak tanımladı. Görür "Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölge, tehdit altındadır. Avcılar ve Küçükçekmece, akarsu ve vadiler bakımından zengindir. Bunlar depremin etkisini en fazla arttıran yerler. Avcılar ve çevresi genç, killi, kalker kayalıklardan oluşan bir zemine sahip. Halkın anlayacağı dilden söylersem, çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı var. Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir. Bölge zemini su jeolojisi bakımından zengin çökeleklerden oluşuyor. Bu olası depremde basıncı arttırır" dedi.

Haberin Devamı

"AFET BAKANLIĞI KURULMALI, CİDDİ BÜTÇE AYRILMALI"

Prof. Dr. Naci Görür, bir deprem dalgasının hızla geçip gitmesi halinde az zarar verdiğini ancak, çürük olarak nitelendirilebilecek zeminlerde depremin yarattığı dalganın ve yıkıcı etkisinin çok uzun ve büyük olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Görür, 7 büyüklüğünde bir depremin, 1 milyon 800 bin ton patlayıcı etkisi yarattığını ifade etti.

Zemin sıvılaşmasının ayrı bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Görür, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğündeki her depremden sonra, tsunami görüldüğünü kaydederek, "Avrupa yakası Haliç'ten Silivri'ye kadar çok ciddi tehdit altında. Bütün bunların yanı sıra, altyapının ne kadar sağlam olduğu da önemli. Depremde su ve kanalizasyon, doğalgaz şebekeleri büyük zarar görecek, yangınlar çıkacak. Sadece bina odaklı dönüşüm yapmak yetmiyor. Afet Bakanlığı kurulmalı, ciddi bütçe ayrılmalı, yetişmiş kadrolarla depreme dirençli yapılar yaparak 10 yılda büyük yol alınabilir" diye ekledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı
Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı
İYİ Parti'den LGS'yi kaldırma sözü! Yeni modeli duyurdular
İYİ Parti'den LGS'yi kaldırma sözü! Yeni modeli duyurdular
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor
Tokat'ta KKKA teşhisiyle 4 kişi tedavi görüyor
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Konya'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası
Savcının 5 yıl istediği cinsel istismar sanığına 38 yıl hapis cezası
Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim
Koruma personeline zorlu parkurlarda 'VIP' eğitim

Bu Habere Tepkiniz

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Kişiye özel akademik ilan yargıdan döndü!

Üniversitenin öğretim üyesi ilanının kişiye özel şartlar içermesi ve YÖK'ten onay alınmadığı gerekçesiyle ilk derece mahkemesi tarafından iptaline karar verildi!
KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellenmeli

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimini ikinci serbest memur atama izinlerinin dağılımını yaparak güncellemeli!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.