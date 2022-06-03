2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre; 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2022-İSG/1) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 11. sorunun iptal edilmesine, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 32. sorunun "D" olarak girilmiş cevabının "E" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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