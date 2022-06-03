Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz'da alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 19 Temmuz'da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.