Teknik direktör Samet Aybaba 67 yaşında üniversiteden mezun oldu
İskenderun Teknik Üniversitesinden (İSTE) mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 17:01
İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba, İSTE Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamladı.
Aybaba'ya diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci takdim etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız