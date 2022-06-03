YDUS-3 İç Hastalıkları yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2021-YDUS 3. Grup (İç Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Haziran 2022 17:05
25 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2021-YDUS 3. Grup) İç Hastalıkları alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Haziran 2022 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-YDUS 3. Grup (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçları
2021-YDUS
3. Grup (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler