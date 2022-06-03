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Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı'da anaokulunun açılış töreninden yaptığı açıklamada, "4. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerimizi oyun kıvamındaki matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz. Dördüncüsü yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 17:24
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Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu" projesi çerçevesinde Çankırı'da hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılışını yaptı.

Bakan Özer, açılış töreninde yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin sistem içinde uzun vadede getirisinin büyük, yatırım maliyetinin düşük bir eğitim politikası olduğunu söyledi. Bakan Özer, "81 İl 81 Anaokulu" projesinin her tarafında olduklarını, Türk Kızılay'ın ve hayırseverlerin yaptırmış olduğu okulların donatımları, öğretmen atamaları gibi tüm süreçleri aktif şekilde takip ettiklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının da kritik öneme sahip olan okul öncesi eğitim alanında yeni hedefler belirlediğini, bu çerçevede 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

"Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak"

Hedef doğrultusunda yılbaşından bu yana yapılan çalışmaları özetleyen Bakan Özer, "Altı ayda 155 anaokulunu hizmete açtık. 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dahil ettik ve ihale süreçleri devam ediyor. 2022 yılı içinde inşallah, bunları tamamladığımız zaman 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 70'e ve 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacak ve Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak" dedi.

"12 bin öğrencimizi anaokulu ile buluşturduk"

Altı aylık süreçte yapılan atılımla 400 bin öğrencinin anaokuluyla buluşturulduğunu belirten Özer "Özellikle kırsal bölgelerde köylerdeki ana sınıfı, anaokulu açma şartını, on öğrenciden beşe indirdik. 12 bin öğrencimizi anaokulu ile buluşturduk. 2000'li yıllarda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 11'di. Bugün yüzde 92" ifadesini kullandı.

Son 20 yılda eğitimin her kademesinde sağlanan evrenselleşme ve kitleselleşme sürecinin okul öncesi eğitimle tamamlanmış olacağını dile getiren Özer, bu süreçte çok büyük katkısı olan Binali Yıldırım'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

"Matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının bu yaz ilk kez dört alanda yaz okulu başlattığını anımsatan Özer, bunlardan birincisinin bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrencilere açık şekilde hem bilim hem de sanat alanında yaz okulları olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de matematik seferberliği başlattık. 4. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerimizi oyun kıvamındaki matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz. Dördüncüsü yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" diye konuştu.

Yaz okullarında öğrenmenin oyunla olacağını belirten Özer, öğrencilerin gittikleri her yerden aktif olarak bu süreçlere ücretsiz katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

Açılış sonrası anaokulunda gezen Bakan Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra okulun bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti. Açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaş, AK Partili Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve protokol üyeleri katıldı.

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