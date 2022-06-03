Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'fabrika' tepkisi

Varank, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "41 Fabrika Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesislerin yatırım değerinin 800 milyon lirayı bulduğunu dile getirdi.

Yatırımcıların yanında yer almaya devam ettiklerini belirten Varank, "41 tesisimizin hemen hemen hepsi için teşvik belgesi düzenledik. Bu fabrikalar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam oluşturacak. Elektronikten mekaniğe, ilaçtan kimyaya, gıdadan tekstile birçok alanda faaliyet gösteren 41 tesisimiz, şehrimizin ve ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini daha ileri noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Yatırımları, büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış değerli adımlar olarak gördüğünü dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin rotası yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmenin yolu tartışmasız buradan geçmektedir. Bu manada enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının, taşıma maliyetlerinin arttığı böyle bir dönemde ülkesine güvenerek yatırımlarına devam eden, büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını döşeyen tüm yatırımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Aksaray'da yapımı devam eden ve tamamlanan projelere ilişkin bilgi veren Bakan Varank, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresiyle de kalkınma yatırımlarına devam ettiklerini, KOP İdaresinin kurulduğundan bu yana tarım, hayvancılık, kültür, turizm ve enerji gibi çeşitli alanlarda 143 projeye sabit fiyatlarla 314 milyon lira kaynak aktardığını söyledi.

Bakan Varank, açılış töreni sonrasında imzalanacak protokollerle 2022 yılında 3 sulama projesi için 8,6 milyon lira, tarım ve kırsal kalkınma kapsamında 4 proje için de 4,6 milyon lira olmak üzere Aksaray'a toplamda 13,2 milyon liralık destek sağlamayı planladıklarını bildirdi.

- "10 bin yeni istihdamın önü açılacak"

Aksaray'da 2002 yılında sadece 1 olan organize sanayi bölgesi sayısını bugün 4'e ulaştırdıklarını belirten Varank, "İstihdam sadece 600 iken şu anda 12 bin 500 vatandaşımız burada istihdam ediliyor. Sadece Aksaray Organize Sanayi Bölgesi için biz 200 milyon liraya yakın kredi desteği sağladık. Son 7 ay içerisinde 3 yeni organize sanayi bölgesinin yatırım ve kuruluş sürecini tamamladık. İnşallah bu 3 organize sanayi bölgesi devreye girdiğinde şehrimizde 10 bin yeni istihdamın önü açılmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Biz hayal satmıyoruz"

Varank, ülke için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bu kadar yatırım yapıyorsunuz, bizler de bu kadar açılış yapıyoruz ama Türkiye'de maalesef benim hala çözemediğim birtakım suçlamalarla ben karşılaşıyorum. Muhalefet hala diyor ki 'Türkiye'de hiç fabrika açılmıyor' ve bunu sayıklaya sayıklaya ortada gezinmeye devam ediyorlar. Maalesef ana muhalefetin başındaki bu zat 'Acaba yarın kimi kandırayım' anlayışıyla gece yatıyor, sabah başka bir iddiayı ortaya atıyor. Geçen gün yine 'AK Parti hükümetleri hangi fabrikayı kurdu' diye bir açıklama yaptı. Ben bunu açıkçası bir gaf olarak görmek istiyorum. Çünkü böyle bir laf bile isteye söylenmez. Bu, olsa olsa bir dil sürçmesi olur. Bizim söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Sadece 2020 yılında küçük esnafından binlerce istihdam sağlayan büyük işletmelere kadar 13 bin 765 tesis, 2021 yılında 16 bin 269 tesis, 2022 yılının ilk dört ayında da 6 bin 797 tesis sanayi ekosistemine dahil oldu. Yani bu tesisler sıfırdan sanayi siciline kaydolarak üretime başladı."

Açılışı yapılan 41 tesisin isimlerinin yer aldığı bir listeyi inceleyen Varank, şöyle konuştu:

"Burada bugün fabrikalarını açtığımız müteşebbislerimizin listesi var. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp hayal satmıyoruz. Biz bu kadar insanı buraya toplayıp, bu sevincimize ortak etmek istiyoruz. Ben buradan listeyi okuyabilirim. Firmalarımızdan bazıları, kendileri buna cevap verebilir. Örneğin burada Simmoto Otomotiv Sanayi Limited Şirketi diye bir firmamız var. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Ruhsatını 2020'nin 7. ayında almış ve 60 milyon liralık yatırımla 102 kişiye istihdam sağlıyor."

Varank, Simmoto Otomotiv Sanayi Limited Şirketi firma sahibinin salonda olup olmadığını sordu, ardından salonda bulunan firma sahibine "Kendinizi tanıtır mısınız? Biz burada hayal mi satıyoruz yoksa siz gerçekten yatırım yaptınız mı? Şunu bir muhalefet de duysun, tüm Türkiye duysun" dedi.

Firma sahibi de Varank'a "Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten yatırımımızı yaptık, daha da yatırım yapmaya devam ediyoruz. 3 ay sonra daha büyük bir fabrika açıyoruz. Orada da 150 kişiye istihdam sağlayacağız." yanıtını verdi.

Varank, bunun ardından "Ben buradan tekrar bir çağrı yapıyorum. Eğer 'Türkiye'de sanayi yok' diyen varsa, 'Türkiye'de fabrika açılmıyor' diyen varsa, bir zahmet gelsin Aksaray'ı ziyaret etsin." dedi.

Türkiye'ye yatırım kazandırmaya devam etiklerinin altını çizen Varank, "Yaklaşık 2,5 trilyonluk ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının içinde 723 milyar liralık pay sanayiden geldi. Yani Türkiye'nin milli hasılasının yüzde 28,9'u bu ülkede sanayiden geliyor. Bu oran son 25 yılın en yüksek oranı. 'Fabrika yok' diyenler lütfen bu tabloya dikkat etsinler. 'Fabrika yok' diyenleri Aksaray'ımıza davet ediyoruz. Gelsinler, OSB'mizi gezsinler, el mi yaman, bey mi yaman, gelsinler, gözleriyle görsünler." ifadelerini kullandı.

- "Felaket tellallarını geriye püskürteceğiz"

Türkiye'nin İhracatta da başarılı performansını sürdürdüğüne değinen Varank, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl 225 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırmıştık. Son 12 aylık ihracat rakamız 242,5 milyar dolar. İşte Türkiye'nin üretim gerçeği budur. Tabii görmek isteyene. Biz, Türkiye olarak öyle çıkardığımız gazı, petrolü satmıyoruz. Bizim öyle satacak gazımız, petrolümüz yok. Madenlerimiz de ufak tefek var. Bizim bu 242,5 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 90'dan fazlası sanayi ürünleri. Biz üretiyoruz, onu yurt dışına satıyoruz. Müsterih olun. Göreceksiniz, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye üzerinde estirilmeye çalışılan rüzgarlar, tersine dönecek. Ülkemizin üzerinden karabulutlar eksik olmasın diye uğraş verenler yine boşa düşecekler. Felaket tellallarını, şom ağızlıları, vesayet odaklarının maşalarını bir kere daha geriye püskürteceğiz. Ve biz bunu, başka bir şeyle değil, cevval sanayicilerimizle, cesur girişimcilerimizle, fedakar emekçi kardeşlerimizle başaracağız. Kurduğumuz fabrikalarla, ürettiğimiz ürünlerle, gerçekleştirdiğimiz ihracatla yapacağız."

Varank, girişimcileri yatırıma davet ederek, "Kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye bugün, dünden çok daha güçlüdür. Dünyanın emin olun yatırımda güvenli limanıdır. Türkiye'ye yatırım yapan, hiçbir zaman pişman olmamış aksine önemli kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemli dinamiklerinden birinin sıfır emisyon olduğuna dikkati çekerek bu konuda bir müjdeyi duyuracağını söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak, karbon emisyonu azaltılmasına yönelik Ar-Ge/inovasyon ve ürün geliştirme projelerine KOSGEB aracılığı ile bundan sonra 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. İşletmelerimiz bu desteği, makine teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, hizmet alımı ya da personel giderleri için kullanabilecek. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimizi bu desteğe başvurmaya davet ediyorum. Bu çağrının bir de orijinal bir tarafı var. Desteklenmesine karar verilen projelerden 4'üne bu yıl Samsun'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te, Türkiye'nin bir numaralı Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde ayrıca ödüllendirmiş olacağız.

Bunun yanında iş dünyamıza şunu da ilan etmek istiyorum; sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir destek programımızı yakın zaman önce kamuoyuna ilan ettik. Orada da başvurularınızı bekliyoruz. KOBİ'lerin enerji verimliliklerini artırmaya yönelik başlattığımız KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında KOBİ'lerimizie kendi enerji etütlerini yaptırmaları ve yatırımlarını desteklemek üzere 400 bin liraya kadar destek sağlıyoruz."

Varank, destek programlarının geleceğin dünyasına hazırlanmada işletmelere büyük bir fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Açılış töreninde, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve İlknur İnceöz de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aksaray İl Özel İdaresi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi arasında, Konya Ovası Projesi 2022 Yılı Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı protokolü imzalandı.