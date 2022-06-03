3 ilde sağanak ve dolu etkili: Camlar kırıldı, Üzüm bağları zarar gördü

Çankırı'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, otomobillerini doludan korumak için üzerlerine battaniye serdi, yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Araçların camı kırıldı

Afyonkarahisar'da kent merkezi ile Çay ve Sultandağı ilçelerinde sağanak etkili oldu, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda seyir halindeki araçların sürücüleri, dolu yağışı sırasında akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Bazı araçların camları, dolu yağışı nedeniyle kırıldı. Kara yolu ve bölgedeki tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, dolu yağışının etkili olduğu bölgedeki arazilerde hasar tespit çalışması başlatılacağını kaydetti.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kentte pazartesi gününe kadar sağanak ve dolu yağışları görüleceği için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Üzüm bağları zarar gördü

Manisa'nın Kula ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sokaklardaki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Alaşehir ilçesinde dolu üzüm bağlarına zarar verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, sağanak ve doludan zarar gören çekirdeksiz sultaniye üzüm bağlarında incelemede bulundu.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede yağışın cumartesi gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.