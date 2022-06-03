Beş gezegen hizalandı: Çıplak gözle görülebiliyor

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandı.



Bu gök gösterisi, Güneş doğup manzarayı kapatmadan hemen önce Kuzey Yarım Küre'de doğuya ve güneye doğru bakıldığında görülebiliyor.



Hizalama haziran ayı boyunca görünür olsa da gözlem için en iyi zaman Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacak.



3 Haziran ve 4 Haziran sabahı da Merkür ve Satürn arasındaki ayrım en küçük seviyede olacak.



Akılda tutulması gereken başka bir tarih de 27 Haziran. Merkür, bu tarihte bir saat boyunca açıkça görülebilecek.



Bu kavuşum oldukça nadir bir olay



Gezegenleri bu şekilde bir arada görebilmek kavuşum olarak bilinir ve beş gezegeni içeren kavuşumlar oldukça nadirdir.



Gökbilimciler, belirli günlerde Uranüs ve Neptün'ü de görebileceğinizi söylüyor. Ancak bu noktaları tespit etmek için dürbün ve teleskopa ihtiyacınız olacak.

