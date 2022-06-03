Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Miras Operasyonu'nda 17 tutuklama

Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları görüntülendi
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Kaymakam gitar çalıp eşiyle düet yaptı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Miras Operasyonu'nda 17 tutuklama

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden gruba yönelik "Miras" adı verilen operasyonda yakalanan 34 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Haziran 2022 23:57
Yazdır
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Miras Operasyonu'nda 17 tutuklama

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 120 şüpheliden 2'si daha Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Böylece emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sayısı 34'e yükseldi.

Zanlılardan 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Geriye kalan 31 zanlıdan 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 20 milyon liranın üzerinde gelir elde eden 3 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu

Bizans Dönemi'ne ait bir sikkeyi yurt dışına kaçırarak İsviçre'nin Zürih kentindeki bir müzayede evinde satışa çıkardıktan sonra yakalanan H.S'nin telefonundan elde edilen bilgi çerçevesinde, Türkiye çapında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı anlaşılan şüphelilerin belirlendiği öğrenildi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, KOM Daire Başkanlığı tarafından, avukat olduğu öğrenilen N.A'nın, Bulgar ve Türk vatandaşlığı bulunan N.M'yi kurye olarak kullanarak 1750 tarihi eserin Avusturya'ya kaçırıldığını tespit edildi.

İki ülke arasındaki müşterek çalışma neticesinde bu tarihi eserlerin Avusturya gümrük birimi tarafından ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerden R.A'nın son 5 yılda elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon lira olduğu ortaya çıktı. H.S'nin ise yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, 20 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği belirlenen 3 şüphelinin mal varlıkları için tedbir talebi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konya merkezli 31 Mayıs'ta 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 120 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin, kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı
Sahte akaryakıt fişi satan şüpheliler tutuklandı
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Suçlanan babası intihar etmişti: Elif Ada hastalıktan ölmüş
Suçlanan babası intihar etmişti: Elif Ada hastalıktan ölmüş
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvurular başladı

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek- Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Asıl mesleği herkesi şaşırttı!

Eğitimini aldığı işini açıklayan Seki, hem görüntüsüyle hem de geçmişteki asıl mesleği ile herkesi şaşırtmayı başardı.