Ürküten deprem sonrası Balıkesir 55 kez sallandı

Balıkesir'de gece saat 01.13'de Karesi ilçesi Çaypınar mevki merkez üslü deprem tüm il ve civarında hissedildi. Kandilli Rasathanesi Ve Araştırma Enstitüsü saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir deprem de yaşandı.12 saat içerisinde Balıkesir'de büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem yaşandı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 14,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. AFAD'dın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Balıkesir. Karesi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Öte yandan Balıkesir'de 01.13'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gece yarısında oluşan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz değremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yılmaz, "Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi.