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Fiyatlar böyle düşecek: Hal düzenlemesi raftan indi

Yenişafak Gazetesinin haberine göre: İki yıldan fazla süredir üzerinden çalışılan hal yasasında sona gelindi. Tekelleşmeyi bitirip aracıları azaltacak yeni düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti köklü bir dönüşüm geçirecek. Buna göre, hal esnafının birbirine ürün satması önlenecek. Çürüme ve bozulmaya karşı soğuk zincir taşımacılığı desteklenecek. Aracılar azalacak. Hallerin modernizasyonu sağlanarak teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak

Eklenme : 04 Haziran 2022 07:24
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Fiyatlar böyle düşecek: Hal düzenlemesi raftan indi

İki yıldan fazla süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nda sona gelindi. Fiyat artışlarına karşı üretimden satışa maliyetleri azaltacak bir dizi tedbir öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı ile AK Parti kurmayları arasında yapılan son toplantılarda, sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü dönüşümlerin hayata geçirileceği Hal Yasası'yla fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığın önüne geçecek adımlar masaya yatırıldı.

YENİ HALLER AÇILACAK

Buna göre, öncelikle fiyatları etkileyen tekelleşmenin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yeni hallerin açılması sağlanacak. Belediyeler bunu sağlayamazsa Ticaret Bakanlığı devreye girecek.

DAHA FAZLA TEKNOLOJİ

Hallerin modernizasyonu sağlanarak forklift kullanımının yaygınlaştırılması gibi teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak. Bununla maliyetlerin daha da azaltılması hedefleniyor. Ürünün tarladan raflara kadar takibini yapacak bir sistem oluşturulacak.

SOĞUK ZİNCİR İÇİN DESTEK

Yeni düzenlemeler ile sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile oluşan israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da soğuk zincir taşımacılığına destek verilmesi, kamyonların 'frigo'ya dönüştürülmesi gündemde. Soğuk zincir ile tarladan sofraya kadar oluşan yüzde 30-35'lik ürün kaybı önlenecek.

HAL İÇİ SATIŞA YASAK

Fiyatların artmasına neden olan etkinlerden birinin de hal esnafının birbirine ürün satması olduğu değerlendiriliyor. Ürünlerin el değiştirmesinin fiyat artışını da beraberinde getirdiği belirtilirken, bunun önlenmesine yönelik bir adım atılabileceğine dikkat çekiliyor.

Üretici ürün getirebilecek

Ürün fiyatlarının belirlenmesindeki en önemli bir diğer kriter, nakliye ve komisyon ücretleri. Bu kapsamda, üretici birliklerini ürünleri doğrudan hallere taşımasına olanak sağlayacak şekilde güçlendirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi. Böylelikle aracılar daha da azalacağı ve maliyet düşeceği için gıda fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.

Osman Özgan

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