Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik yeni adımların atılacağını açıklamasından sonra tüm gözler ekonomi yönetimine çevrilmiş durumda. Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetimi tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik atılacak adımlar için hazırlıklara başladı. AK Partili milletvekilleri de ilgili bakanlarla bir araya gelerek, sahada en çok 'Emekliler ve asgari ücretlilerle' ilgili taleplerin dile getirildiğini, bu konuda hükümetin mutlaka bir adım atması gerektiğini iletti. Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında 'Emeklilere çok memnun olacakları' bir artış yapılacağı bilgisi verildi. Asgari ücrete 'enflasyon farkı' oranında bir ara zam yapılmasının da masada olduğu belirtildi.

EYT İÇİN HAZIRLIK YAPILACAK

Öte yandan; milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelen talepleri de ilgili bakanların gündemine taşıdı. Ekonomi yönetimi, milletvekillerine, EYT'liler için 'bütçeye maliyeti ve sosyal faydası' üzerine bir hazırlığın yapılacağı bilgisini verdi. İlgili bakanlar tarafından AK Parti milletvekillerine "Bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütmek zorundayız. Ekonomiye bir yük getirmeyecekse, sosyal faydası olacaksa bunu yaparız. Getirisini götürüsünü çalışacağız" denildiği öğrenildi.

3600'DE KAPSAM GENİŞLİYOR

Bu arada, çalışmalarda sona gelinen 3600 ek gösterge ile ilgili olarak da; 2 yıllık ön lisans mezunu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini memnun edecek bir adım atılıyor. Taslağın hazırlıkları sırasında 3600 ek göstergenin sadece 4 yıllık üniversite mezunlarına verilmesi gündeme gelmişti. Ancak yapılan değerlendirmelerden sonra, üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkandan yararlanması kararına varıldı.

ZAM ŞAMPİYONU PAKET TURLAR

Mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda yaşandı. Paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti, yüzde 12,52 ile taze meyveler izledi. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 39,33

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre haziran ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 39,33 oldu. Böylece yurttaşın 1.000 lira olan kirası eğer zam dönemiyse 1.393,3 liraya yükselecek.

MAAŞA 'EŞEL MOBİL' ZAM ÖNERİSİ

Beş aylık enflasyon yüzde 35,6 olurken, önümüzdeki ay enflasyon 'sıfır' olsa bile SSK ve Bağ-Kur'a bağlı emekliler yüzde 35,6 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 35,6 enflasyon farkına hak kazanacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

ENFLASYON VAR, STAGFLASYON YOK

Türkiye, yüzde 73,50 enflasyonla G-20'nin zirvesinde yer aldı. Bütün dünyanın problemi olan enflasyon, Türkiye'de TL'nin değer kaybedip döviz kurlarının hızlı artışıyla daha büyük artış yaşadı. Dolar kuru yüzde 130'a varan oranda artınca yüzde 70'i aşan enflasyonla 24 yıl sonra yeniden karşılaştık. Uzmanlar ise yüksek enflasyona rağmen 'stagflasyon' görülmediğini vurguluyor. Bunda ekonominin dinamiklerinin gücünün yanı sıra, enflasyonun daha da yükseleceğine dair beklentinin artmasıyla hızlanan alışveriş eğilimi de etkili oldu. Stagflasyon 'enflasyon içinde durgunluk' anlamı taşıyor. Stagflasyonda düşük gelir, alım gücünü en aza indiriyor, ekonomi hızla küçülürken, iş yerleri de faaliyetini da-raltıp işçi çıkarıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU