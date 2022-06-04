Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
Başiskele ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 07:35
Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız