İşte 2022 Temmuz ayı zam tablosu

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da
Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
İstanbul'da 600 bin konut için güçlendirme çağrısı
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Uzman çavuş cinayetinde meslektaşa tutuklama
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yerli jet uçağı Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Akıncı Üssü darbe davası İstinaf'tan geçti
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
Ali Yalçın: Kamu görevlilerinin geçim sıkıntısı büyüyor!
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
2022-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Arabuluculuk, kira uyuşmazlıklarını bir ayda çözüme kavuşturacak
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Sosyal medyada 'influencer'larla yapılan reklamlara yakın takip
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Kadir Şeker tahliye olacak mı? İki yol görünüyor
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Konut satışına gelen dijital denetim ilan sildirdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İşte 2022 Temmuz ayı zam tablosu

14 milyon emekli ve 4 milyona yakın memurun merakla beklediği Temmuz zam oranı için tek bir enflasyon verisi kaldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplandığı 2022 Temmuz memur ve emekli maaş zammı konusunda 'en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak?' sorusu da ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile büyük oranda yanıt bulmuş oldu. Peki Temmuz ayında emekli ve memurlar ne kadar zam alacak?

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Haziran 2022 08:36
Yazdır
İşte 2022 Temmuz ayı zam tablosu

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberleri, ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hız kazandı. Yılın ilk 5 ayında yüzde 35.64 olan enflasyonla birlikte, Haziran'da memurlara ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Haziran ayı ile birlikte oranını yüzde 40'a gelmesi bekleniyor. Peki Temmuz zammı döneminde maaşlar nasıl şekillenecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zamları SABAH hesapladı!

TEMMUZ ZAMMI 40'I BULACAK

Milyonlarca emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre, haziranda sıfır enflasyon olsa bile, memur maaşları ve emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.

REFAH PAYI

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.


Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.

Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.

Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EN AZ %35.6

SSK 2000 sonrası 2 bin 41 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre 2 bin 768 lira, Bağ-Kur'lu 2 bin 400 lira olan emekli aylığı da 3 bin 254 liraya çıkacak.

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın yüzde 40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4 bin 608, Bağ- Kur emeklisi 3 bin 360 lira emekli aylığı alacak.

2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yüzde 40 artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 500 lira alacak.

Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuzda yüzde 35 oranında zamlanacak.

KAPAT [X]

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...

Aile ödenekleriyle birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 679 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 290 liradan 5 bin 791 liraya çıkacak.


Yüzde 40 artış durumunda da en düşük memur maaşı 9 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 26 liraya yükselecek.


SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Mevcut: 2.500
Yüzde 35.64 zamlı: 3.391
Yüzde 39.67 zamlı: 3.491

Mevcut: 2.750
Yüzde 35.64 zamlı: 3.730
Yüzde 39.67 zamlı: 3.840


Mevcut: 3.000
Yüzde 35.64 zamlı: 4.069
Yüzde 39.67 zamlı: 4.190

Mevcut: 3.500
Yüzde 35.64 zamlı: 4.747
Yüzde 39.67 zamlı: 4.888


Mevcut: 4.000
Yüzde 35.64 zamlı: 5.425
Yüzde 39.67 zamlı: 5.586

Mevcut: 4.500
Yüzde 35.64 zamlı: 6.103
Yüzde 39.67 zamlı: 6.285


Mevcut: 5.000

Yüzde 35.64 zamlı: 6.782
Yüzde 39.67 zamlı: 6.983

Mevcut: 5.500

Yüzde 35.64 zamlı: 7.460
Yüzde 39.67 zamlı: 7.681

Mevcut: 6.000
Yüzde 35.64 zamlı: 8.138
Yüzde 39.67 zamlı: 8.380

Mevcut: 6.500
Yüzde 35.64 zamlı: 8.816
Yüzde 39.67 zamlı: 9.078


Mevcut: 7.000
Yüzde 35.64 zamlı: 9.494
Yüzde 39.67 zamlı: 9.776

Mevcut: 7.500
Yüzde 35.64 zamlı: 10.173
Yüzde 39.67 zamlı: 10.475


Mevcut: 8.000
Yüzde 35.64 zamlı: 10.851
Yüzde 39.67 zamlı: 11.173

Mevcut: 8.500
Yüzde 35.64 zamlı: 11.529
Yüzde 39.67 zamlı: 11.871


Mevcut: 9.000
Yüzde 35.64 zamlı: 12.207
Yüzde 39.67 zamlı: 12.570

Mevcut: 9.500
Yüzde 35.64 zamlı: 12.885
Yüzde 39.67 zamlı: 13.268


Mevcut: 10.000
Yüzde 35.64 zamlı: 13.564
Yüzde 39.67 zamlı: 13.967

KİRA UYARISI

TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte 8 milyon kiracıyı ilgilendiren ve haziran ayı kira artış oranı olan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 39.33 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 2 bin 786 liraya yükselecek.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kiracılar bunun üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda değil" dedi. Öte yandan hükümet, kira artışlarına sabit oran konusunda çalışmalarını sürdürürken, geçici olarak oran üzerinden bir düzenleme yapılacak. Kira ihtilaflarında dava şartı haline getirilmesi planlanan arabuluculukla, uyuşmazlıklar en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97'ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber asgari ücrete ara zam konusunun da netleşmesi bekleniyor.

MAYISTA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73.50

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2.98 ile piyasa beklentisi olan yüzde 5.49'un altında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre nisanda yüzde 69.97 olan yıllık enflasyon ise mayısta yüzde 73.50 ile Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Öte yandan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise mayısta aylık bazda yüzde 8.76, yıllıkta ise yüzde 132.16 oranında arttı. TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 19.81 ile haberleşme grubunda görüldü. Yıllık artışın yüksek olduğu grup yüzde 107.62 ile ulaştırma oldu.

NEBATİ: ARTIŞ HIZ KESTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon artışının hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Nisanda yüzde 7.25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayısta yüzde 2.98 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Nebati, böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini aktardı.

Nebati, "Atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz" dedi.

Nebati, enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde birinci öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için etki analizi yapılacak
Yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için etki analizi yapılacak
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Fiyatlar böyle düşecek: Hal düzenlemesi raftan indi
Fiyatlar böyle düşecek: Hal düzenlemesi raftan indi
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Almanya'da 1 yıl içinde asgari ücrete 3. zam
Almanya'da 1 yıl içinde asgari ücrete 3. zam
Belediyeden içme suyundan yıllık 7 milyon lira elektrik geliri
Belediyeden içme suyundan yıllık 7 milyon lira elektrik geliri

Bu Habere Tepkiniz

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.