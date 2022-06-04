İşte 2022 Temmuz ayı zam tablosu

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberleri, ilk 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hız kazandı. Yılın ilk 5 ayında yüzde 35.64 olan enflasyonla birlikte, Haziran'da memurlara ve emeklilere en az yüzde 35 zam kesinleşti. Haziran ayı ile birlikte oranını yüzde 40'a gelmesi bekleniyor. Peki Temmuz zammı döneminde maaşlar nasıl şekillenecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yeni zamları SABAH hesapladı!

TEMMUZ ZAMMI 40'I BULACAK

Milyonlarca emekli, memur için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu. Buna göre, haziranda sıfır enflasyon olsa bile, memur maaşları ve emekli aylıklarında yüzde 35 artış kesinleşirken, haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 40'ı bulacak.

REFAH PAYI

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı.

Mayısa ilişkin rakamlar dün açıklanırken, haziran verisinin ardından aylık maaş zamları da kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 35.64 artış yapılacak.



Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının yüzde 38-40 olması öngörülüyor.

Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda SSK, Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 35.64 zam alacak.

Buna göre 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 465 liraya çıkacak.

EMEKLİYE EN AZ %35.6

SSK 2000 sonrası 2 bin 41 lira olan aylıklar Mayıs ayı enflasyonuna göre 2 bin 768 lira, Bağ-Kur'lu 2 bin 400 lira olan emekli aylığı da 3 bin 254 liraya çıkacak.

Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık oranın yüzde 40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4 bin 608, Bağ- Kur emeklisi 3 bin 360 lira emekli aylığı alacak.

2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yüzde 40 artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 500 lira alacak.

Haziranda enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuzda yüzde 35 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...

Aile ödenekleriyle birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 679 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 290 liradan 5 bin 791 liraya çıkacak.



Yüzde 40 artış durumunda da en düşük memur maaşı 9 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 26 liraya yükselecek.



SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

Mevcut: 2.500

Yüzde 35.64 zamlı: 3.391

Yüzde 39.67 zamlı: 3.491

Mevcut: 2.750

Yüzde 35.64 zamlı: 3.730

Yüzde 39.67 zamlı: 3.840



Mevcut: 3.000

Yüzde 35.64 zamlı: 4.069

Yüzde 39.67 zamlı: 4.190

Mevcut: 3.500

Yüzde 35.64 zamlı: 4.747

Yüzde 39.67 zamlı: 4.888



Mevcut: 4.000

Yüzde 35.64 zamlı: 5.425

Yüzde 39.67 zamlı: 5.586

Mevcut: 4.500

Yüzde 35.64 zamlı: 6.103

Yüzde 39.67 zamlı: 6.285



Mevcut: 5.000

Yüzde 35.64 zamlı: 6.782

Yüzde 39.67 zamlı: 6.983

Mevcut: 5.500

Yüzde 35.64 zamlı: 7.460

Yüzde 39.67 zamlı: 7.681

Mevcut: 6.000

Yüzde 35.64 zamlı: 8.138

Yüzde 39.67 zamlı: 8.380

Mevcut: 6.500

Yüzde 35.64 zamlı: 8.816

Yüzde 39.67 zamlı: 9.078



Mevcut: 7.000

Yüzde 35.64 zamlı: 9.494

Yüzde 39.67 zamlı: 9.776

Mevcut: 7.500

Yüzde 35.64 zamlı: 10.173

Yüzde 39.67 zamlı: 10.475



Mevcut: 8.000

Yüzde 35.64 zamlı: 10.851

Yüzde 39.67 zamlı: 11.173

Mevcut: 8.500

Yüzde 35.64 zamlı: 11.529

Yüzde 39.67 zamlı: 11.871



Mevcut: 9.000

Yüzde 35.64 zamlı: 12.207

Yüzde 39.67 zamlı: 12.570

Mevcut: 9.500

Yüzde 35.64 zamlı: 12.885

Yüzde 39.67 zamlı: 13.268



Mevcut: 10.000

Yüzde 35.64 zamlı: 13.564

Yüzde 39.67 zamlı: 13.967

KİRA UYARISI

TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birlikte 8 milyon kiracıyı ilgilendiren ve haziran ayı kira artış oranı olan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 39.33 olarak gerçekleşti. Bu artışa göre 2 bin lira kira ödeyen vatandaşın kirası 2 bin 786 liraya yükselecek.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kiracılar bunun üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda değil" dedi. Öte yandan hükümet, kira artışlarına sabit oran konusunda çalışmalarını sürdürürken, geçici olarak oran üzerinden bir düzenleme yapılacak. Kira ihtilaflarında dava şartı haline getirilmesi planlanan arabuluculukla, uyuşmazlıklar en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak.

GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 69.97'ye, mayıs ayında ise yüzde 73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber asgari ücrete ara zam konusunun da netleşmesi bekleniyor.

MAYISTA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 73.50

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2.98 ile piyasa beklentisi olan yüzde 5.49'un altında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre nisanda yüzde 69.97 olan yıllık enflasyon ise mayısta yüzde 73.50 ile Ekim 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Öte yandan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise mayısta aylık bazda yüzde 8.76, yıllıkta ise yüzde 132.16 oranında arttı. TÜFE'de yıllık bazda en düşük artış yüzde 19.81 ile haberleşme grubunda görüldü. Yıllık artışın yüksek olduğu grup yüzde 107.62 ile ulaştırma oldu.

NEBATİ: ARTIŞ HIZ KESTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon artışının hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Nisanda yüzde 7.25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayısta yüzde 2.98 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Nebati, böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini aktardı.

Nebati, "Atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz" dedi.

Nebati, enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde birinci öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" mesajını verdi.

HAZAL ATEŞ