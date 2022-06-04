Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği

Hükümet, Türkiye genelinde bulunan 6.5 milyon riskli konutun 1.3 milyonunun acil dönüşmesi için gaza bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümün hız kazanması ve yalnızca kamu eliyle değil vatandaşlarca da yapılması için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. Bakanlık, vatandaşa dönüşüm süreci kapsamında 400 bin liraya kadar faiz destekli kredi ve kira yardımında bulundu.

VATANDAŞ İKİSİNDEN YARARLANACAK

Bugüne kadar evini dönüştürmek isteyenler, bu iki destekten yalnızca birini kullanabiliyordu. Dün yapılan yeni düzenleme ile iki desteğin de kullanılmasının önü açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıyı malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlara yardım yapılmasına dair karara göre, uygulamanın gerektirmesi halinde, ilgili kanun kapsamında kira yardımı yapılabilecek. Bu hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği de sağlanabilecek.

GECEKONDULUYA DA DESTEK VAR

Dönüşüm kapsamında hak sahipleri için yapılan yeni düzenleme kapsamında gecekondulu vatandaş da kira ve kredilerde faiz desteği alabilecek. Yapılan düzenlemelere ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Geçmişte mevzuatta sadece riskli yapı ifadesini kullanıyordu. Bundan sonra tüm dönüşümler bu destek sağlanacak. Bir de vatandaş kira yardımı ve kullanılan kredilere verilen faiz desteğinden aynı anda faydalanamıyordu. Şimdi biz iki destekten birlikte faydalanmasının önünü açtık" dedi.

HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR

Kendi binasını kendisi dönüştüren vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca birçok destek sağlanıyor. Buna göre,  Riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 ay kira desteği veriliyor. Kira yardımı illere göre 715 ile 1.150 lira arasında değişiyor.

Riskli yapılar yenilenirken tapu harçlarından, noter harçlarından muafiyet sağlanıyor ve damga vergisi de ödenmiyor.

 Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Böylece faiz oranı enerji verimli konut için yüzde 0.88'e, standart konut için yüzde 0.96'ya iniyor.

 Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor.

 Riskli olduğu belirlenen konut ve işyerinin dönüşümü için verilen 'faiz destekli kredilerde' limiti geçtiğimiz günlerde yükseltildi. 200 bin liralık dönüşüm kredisi 400 bin liraya çıkarken, 80 bin lira olan güçlendirme kredisi ise 160 bin lira oldu.

Seda Tabak