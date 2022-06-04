Bağış çok olunca ötanaziden caydı

Gerçek adını kullanmak istemeyen Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu hastası "Denise", 6 yıl önce omuriliğinden yaralanınca tekerlekli sandalyeye mahküm oldu. Hastalığıyla baş edebilecek bir hayat düzenini kuramadığı için ötanazi kararı aldı. İki doktor da bu kararını onayladı.

Ancak Denise'in hikayesi duyulunca kampanya başlatıldı. Bin kişi, 65 bin Kanada Doları'ndan (850 bin lira) fazla bağış yaptı. Yardımlar sayesinde Toronto'da kimyasalların az kullanıldığı ve temiz havanın olduğu bir otele yerleştiğini açıklayan Denise, çektiği acıların otel odası sayesinde azaldığını ifade ederek tıbbi yardımla ölüm başvurusunu durdurdu.