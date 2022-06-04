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Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Özellikle; 3600 ek gösterge konusunda artık Başkan Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme de yaşandı. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.

Eklenme : 04 Haziran 2022 09:23
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Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Türkiye'deki milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesini artıracak 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığı geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiler ile duyurulmuştu. Bu süreçte '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' 3600 ek göstergede son durum' sorgulamaları internet üzerinden yapılırken, yeni bir gelişme de yaşandı. 3600 ek göstergeye iki yıllıklar da dahil edildi. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika haberinin detayları!


Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda öncelikli olarak memurlar ile emeklilerin önümüzdeki ay artacak maaşları ilgili bakanlıklar tarafından masaya yatırıldı.



AK Partili milletvekilleri alanda karşılaştıkları talepleri ilgili bakanlıklara iletti. Bu talepler arasında birinci sırada emekli maaşları yer aldı. EYT ve 3600 gösterge bunları takip etti.


Vekillerin bu talepleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlar, refah payı ile ilgili bu kesimleri çok rahatlatacak bir adım atılacağı mesajını da verdi.

İKİ YILLIKLAR DA DAHİL

Çalışmaları tamamlanma aşamasında olan 3600 gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokullardan mezun olanların bundan yararlanıp yararlanamayacağı olmuştu.


Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergeden sadece 4 yıllık üniversite bitirenlerin yararlanabileceği belirtilmişti. Ancak bu konuda kapsam genişledi. Başkan Erdoğan'a sunulan taslakta 2 yıllıklar da kapsamda bulunuyor.


EYT FORMÜLÜ

Toplumun merakla beklediği EYT'liler konusunda da ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model arayışının sürdüğü bildirildi. Bu konudaki gelişmelerin de önümüzdeki günlerde kamuoyu gündemine gelme olasılığının bulunduğu bildirildi.

ZÜBEYDE YALÇIN

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