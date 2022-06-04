Milli Piyango İdaresi geçen yıl 25 bin 322 kumar sitesini kapattırdı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, geçen yıl kumar oynandığı tespit edilen 25 bin 322 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirimde bulunurken yasa dışı faaliyet gerçekleştiren bu siteler kapatıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Genel Müdürlük, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kumar tanımına uyan oyunları sanal ortamda yasa dışı oynatan veya reklam yoluyla kumar sitelerine yönlendirme yapan internet sitelerini tespit ediyor, bunlar için erişime engelleme kararı alıp, ilgili kararları da uygulanması için BTK'ye bildiriyor.

Bunun yanı sıra Talih Oyunları Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yasa dışı kumar siteleri ile katılımcılarının para transferini gerçekleştirmeye çalıştığı banka hesap bilgileri ve bu hesaplar aracılığıyla para transferine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler de belirleniyor.

Söz konusu hesap ve kişilere ilişkin inceleme ve araştırma raporları düzenlenerek, ilgili kurumlar nezdinde adli ve idari boyutta tedbirlerin alınıp uygulanması için gerekli girişimlerde bulunuluyor.

Ayrıca sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen takip ve incelemeler sonucu yasa dışı kumar ve bahis sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme, bilgilendirme, özendirme gibi faaliyetlerde bulunan çok sayıda kullanıcı ve içerik üretici hesaplara ilişkin erişim engellenmesi kararları alınırken ilgili hesaplara ait kullanıcılar hakkında adli ve idari süreçler başlatıldı.

Genel Müdürlüğe doğrudan bilgi edinme ve CİMER kanalı ile gelen talep ve şikayetler anında değerlendirilerek, şikayete konu usulsüzlükler tespit edilip, gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunuluyor.

Kurum tarafından geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetler sonucu, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 25 bin 322 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla BTK'ye bildirimde bulunuldu. Yasa dışı faaliyet yürüten bu sitelerin kapatılması sağlandı. Kapatılan internet sitesi sayısı son 5 yılda 43 bini geçti.

- Sitelerin IP adresleri yurt dışı tabanlı

İnternet ortamında yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bu sitelerinin tamamına yakınının IP ve domainlerinin yurt dışı tabanlı olduğu saptanırken bu sitelerin Türkiye'de faaliyetlerini yasal olmayan yollarla sürdürmeye çalıştıkları görüldü. Bu kapsamda 14 bin 437 IP adresinin ABD'ye ait olduğu, bu ülkeyi 5 bin 633 IP adresi ile Ermenistan ve 2 bin IP ile Tayvan'ın izlediği belirlendi.