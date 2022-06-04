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Ankara Adliyesinde sahipsiz hayvanlar için 'kedi sokağı' inşa edildi

Ankara Adliyesi'nin bahçesinin farklı bölgelerinde inşa edilen "köpek sitesi" ile "kedi sokağı", sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor

Eklenme : 04 Haziran 2022 11:22
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Ankara Adliyesinde sahipsiz hayvanlar için 'kedi sokağı' inşa edildi

Sıhhiye'deki Ankara Adliyesinin ana binasının otoparkı sahipsiz köpekler, orta bahçesi ise kediler tarafından uzun zamandır mesken tutuluyor.

Hayvanseverlerin kedi ve köpekleri beslemek için adliye bahçesine gelmesinin önüne geçmek ve hayvanlara daha iyi koşullarda bakabilmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Hayvan Dostu Adliye Projesi" hazırlandı.

Başsavcı Ahmet Akça'nın talimatıyla yakın zaman önce hayata geçirilen proje kapsamında, adliyenin kuzey tarafındaki bahçenin bir kısmı çevrildi, içine farklı renk ve boylardan kulübelerin yerleştirildiği "köpek sitesi" inşa edildi.

Köpeklerin her türlü ihtiyacının karşılanması ve alanın bakımı için gönüllü bir adliye personeli görevlendirildi.

- Sokağa tablolar asıldı

Kediler için de adliyenin güney tarafındaki orta bahçedeki kafeteryanın yan kısmı ayrıldı.

Çıkmaz sokak şeklinde inşa edilen "kedi sokağı"nın sağ ve sol tarafına ahşap küçük evler yerleştirildi.

Zeminin bir kısmı patileri acıtmaması için hafif koyu renkli mıcır döşendi, alanın diğer kısmına ise ihtiyaçlarını giderebilmek için doğal ince kim serildi.

Sokağın girişine ahşap yakma yöntemiyle yazılan "kedi sokağı" yön levhası, duvarlarına da yavru kedi fotoğraflarının yer aldığı büyük tablolar asıldı.

Her kulübenin önüne su ve mama kapları bırakıldı, sokaktaki ağaçların gövdesine yumuşak ipler sarılarak duvar tipi tırmalama halısı yapıldı. Kedil yavrularının tırmanabilmesi için küçük merdivenler de yerleştirildi.

- "Hayvanları bizden bir parça olarak görüyoruz"

"Hayvan Dostu Adliye Projesi" hakkında AA muhabirine bilgi veren Başsavcıvekili Fatih Muşmal, başıboş hayvanların daha iyi koşullarda bakımlarının yapılmasının yanı sıra vatandaşların güven içinde adliye çevresinde hareket edebilmelerini sağlamak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda öncelikle adliye etrafındaki sahipsiz köpekler için 10'dan fazla farklı ölçülerde kulübenin bulunduğu "köpek sitesi" inşa ettiklerini anlatan Muşmal, şunları söyledi:

"Zira adliye çevresinde çok sayıda başıboş köpek vardı. Kimi zaman bu köpeklerin insanlara zarar verdiği bilgisi geliyordu. Ayrıca bu köpeklerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanamadığını biliyorduk. Kültürümüzde, inancımızda ve örfümüzde hayvanlar bir mal, bir eşya değil, tıpkı insan ve diğer canlılar gibi bir can olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, bunları bizden bir parça olarak gördüğümüz için bu alanı oluşturmaya karar verdik ve kendi imkanlarımızla inşa ettik."

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Muşmal, sivil toplum kuruluşları ile dava takibi için adliyeye gelen vatandaşlardan olumlu geri bildirimler aldıklarını aktararak "Yemekhanemizden kalan yemeklerden köpeklerimize beslenme imkanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımız da mama ve lojistik destek sağlayarak ortak bir iradeyle burayı yürütüyoruz." diye konuştu.

Köpek ve kedilerin aşılarının belirlenen takvime göre yapıldığını, ayrıca gerekli görülmesi halinde kısırlaştırmaya gidildiğini anlatan Muşmal, bu süreci belediyelerle ortak yürüttüklerini ifade etti.

- "Kedilerin rahat edeceği şekilde tasarlandı"

Muşmal, Ankara Adliyesine ilişkin projelerde, mümkün olduğu kadar adliyenin sosyal yönünü de dış dünyaya duyurmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda, adliyenin orta bahçesindeki alanın bir kısmını kediler için "kedi sokağı"na dönüştürdüklerini anlatan Muşmal, şunları kaydetti:

"Kediler, köpeklere göre daha savunmasız oldukları için orta bahçeyi onlara uygun gördük. Kedileri seven ve onlarla ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız vardı. Bahçemizde yeteri kadar kedi de olunca bunların orta bahçemizdeki 'kedi sokağı'nda buluşmalarını sağladık. Burayı da kendi imkanlarımızla hazırladık. Kulübeler, mamalar, mama kapları, doğal kum, tırmanma merdivenleri gibi kedilerin ihtiyaç duyacağı her şeyi tahsis ettik. Sokağın girişindeki yön levhasından tutun duvarlarındaki tablolara kadar her şey, kedilerin rahat edeceği şekilde tasarlandı."

Hayvanseverlere de seslenen Başsavcıvekili Muşmal, hem "kedi sokağı" hem de "köpek sitesi" için katkıda bulunmak isteyenleri Ankara Adliyesine davet etti.

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