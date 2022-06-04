MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Remziye Çatlı için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Abdullah Çatlı'nın annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Eklenme : 04 Haziran 2022 13:00
Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız