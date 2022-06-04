İstanbul'da çevre gönüllüleri, doğayı kirleten atıkları topladı

Üsküdar'da, "Doğanın dengesini gözet; çevreni koru ve temiz tut" sloganıyla gerçekleştirilen programda genç, çocuk, yaşlı çevre gönüllüleri, pet şişe, poşet ve izmarit gibi atıkları topladı.

ÇEKUD Başkanı Eyüp Debik, etkinlikle, çevreyi kirleticilerden arındırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

'Çünkü doğada kendiliğinden oluşmayan basit bir çöpün dahi doğaya büyük yük olduğunun farkındayız. Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Ağaçların dökülen yapraklarını ve dallarını, yeryüzünün gizli kahramanları mantarlar bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır.'/p>

Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezlerine teslim edildi.