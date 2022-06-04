Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 17:29
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 kişi, serinlemek için Erikdere köyünde Atatürk Baraj Göleti'ne girdi.
Suda çırpınan iki kişiyi kurtaramayan arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada, Abdulbaki Rahmani (45) ve henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedini çıkardı.
Cesetler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız