Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi dolayısıyla aksayan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Haziran 2022 20:55
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Seferlerimiz, Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, yaralı olarak kurtarılan kişinin Darüşşafaka Acıbadem Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, metro hattında seferlerin normale döndüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız