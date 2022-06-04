Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alınan 4 kişinin yapılan testlerinde sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Haziran 2022 21:31
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız