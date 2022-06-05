Dünyaevine girmek en az 150 bin TL

Evlilik planları kuran çiftler bu yıl ekonomik olarak zorlanacak. Çeyizden düğün mekanına, beyaz eşyadan organizasyona kadar bütün evlilik maliyeti son bir yılda yüzde 90-120 aralığında arttı. Son bir yılda mobilya fiyatlarına yüzde 70 zam geldi. Ortalama bir yemek odası takımı 12 ile 15 bin liraya, oturma odası takımı 15 ile 18 bin liraya, yatak odası takımı ise 15 bin ile 18 bin liraya yükseldi. Çocuk odası fiyatları ise 15 bin liraya çıktı. Aynı şekilde beyaz eşya fiyatlarında da fiyat artışları görüldü. Çamaşır makinesi fiyatları minimum 6 bin liraya, bulaşık makinesi 7 bin liraya, buzdolabı fiyatları 9 bin liraya çıktı. Küçük ev aletlerinin fiyatları ise toplamda 8 bin lirayı buluyor. Toplamda bir evin eşyası 80 bin lirayı geçiyor.

Öte yandan bu yıl yemeksiz bir düğün yapmanın bedeli 15 bin TL'den başlarken, kokteyl konseptli düğün yapmanın bedeli 30 bin liraya kadar çıkıyor. Yemekli düğünlerde ise sayıya bağlı olarak fiyat aralığı 40 bin TL'den başlayıp 100 bin liraya kadar çıkıyor.

KINA GECESİ 5 BİN LİRA

En uygun bütçeye hitap eden bohça fiyatlarının 3 bin liradan başlarken, kına gecesi için tercih edilen bindallı fiyatları da 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. Ortalama fiyat ise 5 bin lirayı buluyor. Ancak kına için sadece bindallı yetmiyor. Kınası, örtüsü, süsü derken en uygun kına malzemeleri 800 liradan başlıyor.

NİKAH ŞEKERLERİ DE ARTTI

En uygun gelinlikler 5 bin liradan başlıyor. En uygun damatlık ise geçen yıl 500 lira iken bu sene 1.500 liradan satılıyor. Bunlara davetiye ve nikah şekeri de eklenince bütçe iyiden iyiye zorlanıyor. En uygun nikah şekeri 3,5, davetiye ise 3 liradan başlıyor. Modele göre bu rakamlar çok daha fazla artabiliyor. Yani evlenme hayali kuran çiftlerin en ucuz ürünleri tercih etse bile bu ürünler için ortalama 15 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

BANKALAR UYGUN KREDİ VEREBİLİR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2020'de 488 bin 335 çiftin evlendiğini, bu sayının 2021'de yüzde 15 artarak 561 bin 710 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Bu yıl söz konusu sayının iki katına çıkacağını öngördüklerine ifade eden Palandöken "Bir milyona yakın çiftimiz bu yaz düğününü yapacak ancak piyasadaki fiyat artışları, çiftlerimizin bütçelerini kısıtlıyor. Günümüz şartlarında ortalama bir düğün yapmanın maliyeti, beyaz eşyasından koltuk takımına, düğün salonundan ziynet eşyalarına toplamda 150-200 bin lira gibi seviyelere çıkıyor. Durumun böyle olması evlilik hazırlığındaki çiftlerimizi düğünden vazgeçirip, sadece nikah yapma düşüncesine sokuyor. Hem evlenecek çiftlere hem de esnaftaki hareketliliğe fayda sağlaması için devletimiz, piyasa şartlarını baz alarak yeni paketler sunmalı. Bankalar da cüzi faizli ihtiyaç kredileri sunarak vade süresini uzun tutmalı" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ