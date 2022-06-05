Sağanakta su basan evdeki engelli öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da
Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
TÜİK'in Tüketici Fiyatları Grup Başkanı görevinden ayrıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
Bakan Özer, 'kronik bir problem' diyerek açıkladı: İngilizce yaz okulunu açıyoruz
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
TUA Başkanı açıkladı: Uzaya gitmek için kaç kişi başvurdu?
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
AK Parti kampa giriyor: Gündemde neler olacak?
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
2022-İSG/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sağanakta su basan evdeki engelli öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da sağanak nedeniyle su baskınına uğrayan binanın bodrum katında oturan engelli kişi hayatını kaybetti, annesi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 07:24
Yazdır
Sağanakta su basan evdeki engelli öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Vesile (53) ile annesi Fatma Doğdaş (75), sağanak sonrası su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce bir süre sonra evden çıkarılan anne-kız, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vesile Doğdaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Doğdaş ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

- "Kent merkezinde 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını ihbarı aldık"

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sağanağın etkili olduğunu ve buna bağlı birçok ihbar aldıklarını söyledi.

Burdur-Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe kapatıldığını belirten Arslantaş, yolda temizlik çalışmalarının bitmek üzere olduğunu aktardı.

Arslantaş, kent merkezinde ise 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını ihbarı aldıklarını bildirerek, "Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı. Çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı. Vefat eden vatandaşımız bedensel ve zihinsel engelli. Annesinin hayati tehlikesi görülmüyor ve tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.

- "Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz"

Metrekareye 25 kilogram yağış düştüğünü belirten Arslantaş, meteorolojik verilerin yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde süreceğini gösterdiğini söyledi.

Arslantaş, 25 araç ve 77 personelle su baskınları ve gelen ihbarlara müdahale edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Su baskınından dolayı evlerinde kalamayacak vatandaşların barınacakları yerleri hazırladık. Kimseyi sokakta bırakmayacağız. Hasar tespit çalışmalarına da acilen başlıyoruz. Vatandaşımızın bir yumurtası dahi kırılmış olsa onu yerine koyacak bir hasar tespitini kapsamlı olarak sürdürüyoruz. Karamanlı Bademli köyünde de 3 ev ve 6 ahırı su bastı."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Tokat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 10 yaralı
Tokat'ta trafik kazası: 2'si çocuk 10 yaralı
3 ilde sağanak ve dolu etkili: Camlar kırıldı, Üzüm bağları zarar gördü
3 ilde sağanak ve dolu etkili: Camlar kırıldı, Üzüm bağları zarar gördü
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
İlçenin ilk ve tek bayan şoförü 19 yıldır yollarda
İlçenin ilk ve tek bayan şoförü 19 yıldır yollarda
Kadınlar Başkan Özcan'ı protesto etti, o da dans ederek karşılık verdi
Kadınlar Başkan Özcan'ı protesto etti, o da dans ederek karşılık verdi

Bu Habere Tepkiniz

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

https://www.kitapsec.com/magaza/atom-hafiza/&AnaKat=&arama=1-1-0a0-0-0-0-0-0
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Büyükelçi merkeze alındı, 25 yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok sayıda büyükelçi merkeze alındı ve yerlerine yeni büyükelçiler ataması yapıldı.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.