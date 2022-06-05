Dünyada en güvenli seçimler Türkiye'de

Zaman zaman seçim güvenliği konusunda bir zaaf olacağına yönelik algı oluşturan muhalefet cephesinde, son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SADAT'a giderek, seçimlerin güvenliğini sarsacak bir durum olursa sorumlusunun bu kuruluşun olacağını iddia etmişti. Muhalefetin bu iddialarına AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel cevap verdi. Özel, şöyle konuştu:

Türkiye'de seçimin her aşaması, siyasi partilerin gözü önünde bütün iş ve eylemler gerçekleşiyor. Örneğin, bütün siyasi partiler YSK'nın girdiği bütün verileri Siyasi Parti Portali (SİPPORT), üzerinden ulaşabiliyorlar. Ayrıca SEÇSİS sistemine anlık olarak girip, bütün belge ve verilere anlık ulaşabiliyorlar. Dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde olmayan bir sistem. Diğer bir ikinci adımı ise YSK'dan tutun, il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, sandık kuruluna kadar bütün aşamalarda siyasi parti üyeleri, temsilcileri ya da siyasi partilerin müşahitleri bulunuyor. Seçim alanında müşahitlerin gözü önünde bütün seçim cereyan ediyor. İddia ediyorum dünyada en güvenli seçim sistemi Türkiye'dedir.



Ayrıca tüm Türkiye'de herhangi bir siyasi baskı olmaması veya kalabalık bir site düşünün buradaki tüm seçmenlerin oy sonuçlarına göre değerlendirilip, o sitenin siyasi tercihine göre hizmet verilmesinde bir ayrıma gidilmemesi için, seçmenler farklı sandıklara paylaştırılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da da terör örgütünün baskısını bertaraf etmek için bazı yerlerde sandık birleştirme; başka yerde oy kullanma gibi imkanlar da veriliyor. 2023 seçimleri için de YSK ihtiyaç duyarsa buna benzer kararlar alabilir.

Seçim günü zaman zaman 'Çöpte oy pusulası bulundu' gibi iddialar ortaya atılıyor. Oy pusulaları filigranlı, taklidi mümkün olmayan bir malzemeden yapılıyor. Muhalefet parmak boyası kullanımını tartışmaya açıyor ama artık bu uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'de artık T.C. kimlik numarası ile oy kullanılıyor. O nedenle mükerrer seçmen olması mümkün değil. Muhalefet partileri seçim güvenliği ile ilgili tartışmaları yapmasının tek sebebi var, şimdiden 2023'te kaybedecekleri seçimin kılıfını hazırlıyorlar.

YÜCEL KAYAOĞLU