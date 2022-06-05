Bakan Özer, LGS'nin takip edildiği Koordinasyon Merkezi'nde

LGS kapsamında, 973 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayan ve 17 bin 899 salonda uygulanan merkezi sınav, MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ediliyor.

Sınav koordinasyon merkezinden 81 ile destek veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS kapsamındaki merkezi sınavın canlı takip edildiği MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tüm illerden gelen verileri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Özer, sınava katılan öğrencilerin daha rahat ve istedikleri gibi bir sınav süreci geçirmeleri için ilgili tüm birimlerin çalıştığını kaydetti.