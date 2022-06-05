AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci günde katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından kamp yoğun bir programla başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı milletvekilleri günün yorgunluğunu halı saha maçında attı.

Devamlı takım elbise ve kravatla görmeye alışık olunan siyasi isimler bu defa krampon ve eşofmanlarıyla halı sahada kıyasıya mücadele etti. Renkli diyalogların yaşandığı maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, heyecanla takip etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan esprili mesajlar

Kamp programında geleneksel hale gelen halı saha futbol maçı için ikinci gün seçildi. Mesai bitti, Bakanlar ve milletvekilleri sahaya birbiri ardına geldi. Takımlar seçildi, bir taraf sarı forma diğer taraf turkuaz formayla sahaya çıktı. Maçı saha kenarında izleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmanın heyecanıyla sahaya indi, arkadaşları için antrenörlük yaptı. O anlarda Çavuşoğlu ile arkadaşları arasında renkli diyaloglar yaşandı. Çavuşoğlu'nun her iki takıma da esprili mesajları da vardı. Çavuşoğlu , "Osman, bak kameralar beni çekiyor, sana ilgi yok boşuna artistlik yapma" sözleriyle arkadaşlarına seslendi.

Siyasiler gündemine spor molası verdi

Meclis genel kurulundaki tartışmalara, kabinedeki kritik başlıklara ara verildi, bakanlar ve milletvekilleri kıran kırana mücadelenin yaşandığı futbol maçında bir araya geldi. AK Parti Milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın oynadığı takım iddialıydı. Özalan maça, "Benim olduğum yerde iddia vardır, merak etmeyin" sözleriyle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da maçta yer alan iddialı isimlerden olduğunu söyledi. En güçlü rakibi olarak ise eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı İşaret etti.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan Cahit Özkan'a verdiği mesaj ise gülümsetti. Çavuşoğlu Özkan'a , "Cahit sen bu futboldan vazgeç başka spora geçelim" dedi.

Maç turkuaz formalı takımın 7-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Yoğun gündem mesaisine spor molası veren siyasetçiler maçın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

"En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler"

Maç sonrası kazanan takımda yer alan Bakan Varank, maçı şu sözlerle özetledi, "Tabii AK Parti kamplarının klasiği biliyorsunuz futbol maçları. Bu sefer de kampımızda bir maç yaptık. Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli, bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Başta geriye düşmüştük ama maçı sonradan aldık. Neticeye bakmak lazım, 7-3 mavi takım kazandı, hayırlı olsun."