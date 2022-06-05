AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

LGS sona erdi...Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
LGS sona erdi...Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Otomotiv sektöründen aylık bazda en yüksek ihracat artış oranı
Otomotiv sektöründen aylık bazda en yüksek ihracat artış oranı
Dünyaevine girmek en az 150 bin TL
Dünyaevine girmek en az 150 bin TL
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Enflasyonun dörtte üçü bize özgü nedenlerden
Enflasyonun dörtte üçü bize özgü nedenlerden
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Herkesin geliri artacak: Asgari ücretli ve emekliye zam sinyali
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
'İkinci çeyrekte ekonomi olumlu görünümünü sürdürüyor'
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Erdoğan: Yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
LGS yarın yapılacak: İşte 15 soruda merak edilenler
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
Mersin Valiliği'nden 'Arapça ehliyet sınavı' açıklaması
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
EGM uyardı: Bu tür paylaşımlara itibar etmeyin!
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Covid-19 salgını sonrası ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Başkent dahil 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
Ev sahibi zam yaptı, öfkelenen kiracı evi yaktı
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
'Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirlerini arttıracağız'
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Pandemi başında 200 TL'ye satılan maske fiyatlarında sert düşüş
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Evini dönüştürene hem kira hem faiz desteği
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Pennsylvania'da Senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Hükümet, alım gücünü arttırmaya yönelik iyileştirmelere hazırlanıyor
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Fırat'ın batısı temizlenecek: Eve dönüşler hızlanacak
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
Büro Memur-Sen: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
İki aşiret birbirine girdi, asker polise destek için sokağa indi
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Stokçulara ceza artırımı getiren teklif Meclis'te
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Yaz okulları ile yaz dönemi DYK kursları başvuruları başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalar, Kabinedeki kritik başlıklara ara verildi. Siyasi gündem bir saatliğine yerini spora, şakalara ve tatlı atışmalara bıraktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Haziran 2022 10:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci günde katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından kamp yoğun bir programla başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı milletvekilleri günün yorgunluğunu halı saha maçında attı.

Devamlı takım elbise ve kravatla görmeye alışık olunan siyasi isimler bu defa krampon ve eşofmanlarıyla halı sahada kıyasıya mücadele etti. Renkli diyalogların yaşandığı maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, heyecanla takip etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan esprili mesajlar

Kamp programında geleneksel hale gelen halı saha futbol maçı için ikinci gün seçildi. Mesai bitti, Bakanlar ve milletvekilleri sahaya birbiri ardına geldi. Takımlar seçildi, bir taraf sarı forma diğer taraf turkuaz formayla sahaya çıktı. Maçı saha kenarında izleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmanın heyecanıyla sahaya indi, arkadaşları için antrenörlük yaptı. O anlarda Çavuşoğlu ile arkadaşları arasında renkli diyaloglar yaşandı. Çavuşoğlu'nun her iki takıma da esprili mesajları da vardı. Çavuşoğlu , "Osman, bak kameralar beni çekiyor, sana ilgi yok boşuna artistlik yapma" sözleriyle arkadaşlarına seslendi.

Siyasiler gündemine spor molası verdi

Meclis genel kurulundaki tartışmalara, kabinedeki kritik başlıklara ara verildi, bakanlar ve milletvekilleri kıran kırana mücadelenin yaşandığı futbol maçında bir araya geldi. AK Parti Milletvekili olan eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın oynadığı takım iddialıydı. Özalan maça, "Benim olduğum yerde iddia vardır, merak etmeyin" sözleriyle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da maçta yer alan iddialı isimlerden olduğunu söyledi. En güçlü rakibi olarak ise eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı İşaret etti.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan Cahit Özkan'a verdiği mesaj ise gülümsetti. Çavuşoğlu Özkan'a , "Cahit sen bu futboldan vazgeç başka spora geçelim" dedi.

Maç turkuaz formalı takımın 7-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Yoğun gündem mesaisine spor molası veren siyasetçiler maçın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

"En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler"

Maç sonrası kazanan takımda yer alan Bakan Varank, maçı şu sözlerle özetledi, "Tabii AK Parti kamplarının klasiği biliyorsunuz futbol maçları. Bu sefer de kampımızda bir maç yaptık. Oynamak önemli ama yenen takımda oynamak daha önemli, bu manada bizim takım gayret etti. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele ettiler. Başta geriye düşmüştük ama maçı sonradan aldık. Neticeye bakmak lazım, 7-3 mavi takım kazandı, hayırlı olsun."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
İYİ Parti ve Meral Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
Dünyada en güvenli seçimler Türkiye'de
Dünyada en güvenli seçimler Türkiye'de
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Kararlı duruş sonuç verdi, savunma kısıtlamaları tek tek kaldırılıyor
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Bakan Kurum tek tek açıkladı! Kira fiyatları, vatandaşa arsa satışı...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse, CHP'liler diğer liderlere oy vermez
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse, CHP'liler diğer liderlere oy vermez

Bu Habere Tepkiniz

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Ek göstergeye o grup da dahil edildi: Artık gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda emekli maaş zamları, 3600 gösterge ve EYT ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar başladı. Özellikle; 3600 ek gösterge konusunda artık Başkan Erdoğan'ın açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme de yaşandı. Öğretmen, polis, din görevlisi gibi görevden bulunanlara verilen 3600 göstergede kapsam genişledi, yeni bir grup dahil edildi.
4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli çok sayıda görevden alma ve atama kararı yayımlandı

4 Haziran 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

KPSS Türkiye Geneli 5'li Deneme Sınavı

https://www.kitapsec.com/magaza/atom-hafiza/&AnaKat=&arama=1-1-0a0-0-0-0-0-0
Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitime devam etmekte iken başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini haklı buldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takviminde Emeklilik Sorunu

MEB öğretmenlerin yaz dönemi il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. MEB son iki yıldır (2020 ve 2021) öğretmenlerin yer değiştirme takvimini öğretmenlerin emeklilik durumuna göre ayarlıyordu. Fakat MEB bu yıl eski uygulamaya geri döndü. Tedbir alınmazsa özellikle kadrosu çok sıkışık olan Ankara, İzmir gibi illerde mağduriyetler yaşanacak.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

5 aylık verilere göre memurun alacağı enflasyon farkı

TÜİK bugün saat 10:00'da Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 28,12'ye ulaştı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.
Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Etik soruşturması devam eden öğretim üyesinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, etik ihlali yönünden soruşturması devam eden öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 için tercih işlemleri başladı

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih alınacak.
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,98 artışla yıllık yüzde 73,50 oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Oğlunu görenler gözlerine inanamıyor!

Ünlü oyuncunun oğlu ile paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun kendisine olan inanılmaz benzerliği hayranlarını şaşırttı.